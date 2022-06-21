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Ташиев: Я занимаю ответственный пост и не могу быть временно отстранен

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- Бактыгуль Акжолова
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Комиссия по изучению фактов смерти политолога Марата Казакпаева и бывшего заместителя председателя правления ОАО "Айыл банк" Бакыта Асанбаева в СИЗО ГКНБ провела первое заседание, в котором принял участие и председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ заявил, что не уйдет в отставку, пока комиссия работает и выясняет все обстоятельства.

"Я занимаю такую ответственную должность и не могу быть временно отстранен от работы", - сказал Ташиев.

Также он сообщил, что будут созданы все условия для работы комиссии.

"Комиссия приедет утром. Мы предоставим им все возможности и условия", - сказал глава спецслужбы.

Напомним, ранее по поручению президента Садыра Жапарова для изучения фактов смерти политолога Марата Казакпаева и бывшего заместителя председателя правления ОАО "Айыл банк" Бакыта Асанбаева в СИЗО ГКНБ создана рабочая комиссия.


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URL: https://www.vb.kg/419557
Теги:
ГКНБ, СИЗО, Камчыбек Ташиев, Марат Казакпаев
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