Таможенники пресекли ввоз более 7 тонн контрабандной селитры

Сотрудники таможни "Баткен" пресекли ввоз более 7 тонн контрабандной селитры.

На мобильном посту "Развилка" вблизи села Чон-Талаа Баткенского района сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни "Баткен" совместно с сотрудниками УГКНБ КР было остановлено и проверено автотранспортное средство марки Mercedes-Benz под управлением гражданина Кыргызстана С.А.А.

При досмотре в грузовом отсеке автотранспорта обнаружено минеральное удобрение "аммиачная селитра" общим весом 3500 килограммов.

Товар был ввезен на территорию ЕАЭС без каких-либо товаросопроводительных документов. Согласно заключению эксперта Баткенского областного отделения торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики, среднерыночная стоимость задержанного товара составляет - 147 300 сомов.

В отношении гражданина С.А.А. составлен протокол о правонарушении и взыскан штраф на сумму 7500 сомов. Также им уплачены таможенные платежи на сумму 18 008 сомов.

Аналогичный факт ввоза контрабанды был обнаружен при задержании автотранспортного средства марки Mercedes-Benz, которым управлял гражданин Кыргызстана Н.у.А. В грузовом отсеке его машины также была обнаружена "аммиачная селитра" общим весом 3750 килограммов. Стоимость задержанного товара составила – 157 500 сомов.

В отношении гражданина Н.у.А. составлен протокол о правонарушении и взыскан штраф на сумму 7500 сомов. Им также уплачены таможенные платежи на сумму 19 294 сомов.