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Москвичка спьяну перепутала квартиры и заявила о краже всего имущества

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Москвичка спьяну перепутала квартиры и заявила о краже всего имущества. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, 33-летняя жительница позвонила в полицию и заявила, что ее обокрали. По ее словам, вернувшись домой в съемную квартиру на улице Фонвизина, она обнаружила, что неизвестные вынесли из квартиры всю мебель и бытовую технику.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что женщина перепутала квартиры. Выяснилось, что москвичка была в нетрезвом виде и по ошибке зашла в соседнее помещение, дверь в которое оказалась открыта.

Источник: Мослента


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URL: https://www.vb.kg/419564
Теги:
кража, Москва
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