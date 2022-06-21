В России клонировали уничтоженный ураганом Тургеневский дуб

В Воронеже генетики клонировали 198-летний Тургеневский дуб, уничтоженный ураганом в ноябре прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

Генетикам было тяжело работать с образцами дерева - оно старое. Обычно биологические ткани берут у живых растений возрастом до десяти лет.

"Сейчас в пробирке, в стекле, уже есть маленький дубок. Не один, их пять. И они в разном состоянии. Условно говоря, мы сейчас имеем Тургеневский дуб в нескольких экземплярах", - пояснил врио директора Всероссийского НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологий Олег Корчагин.

Выращенные в пробирке клонированные дубы позже высадят в теплице.

"Из пяти этапов доведения - от взятия экспланта, то есть части биологической ткани, до открытого грунта - мы находимся на втором", - добавил Корчагин.

Старинный дуб был природным достоянием Орловской области и одной из главных достопримечательностей музея-заповедника Ивана Тургенева "Спасское-Лутовиново". Считается, дерево посадил сам писатель в подростковом возрасте. В своих письмах друзья Тургенева и он сам неоднократно упоминали дуб. В повести "Фауст" есть такие строки: "Мой любимый дубок стал уже молодым дубом. Вчера, среди дня, я более часа сидел в его тени на скамейке".