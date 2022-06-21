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Ученые выяснили, что обезьяны любят музыку больше, чем кино

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- Асия Канаева
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Ученые из Шотландии и Финляндии разработали "животные версии" Spotify и Netflix и дали обезьянам возможность самостоятельно включать мультимедиа. Оказалось, приматы предпочли бы слушать Arctic Monkeys, а не смотреть "Планету обезьян". Музыка понравилась приматам больше, чем кино. Об этом сообщает The Guardian.

Необычный эксперимент прошел в зоопарке Хельсинки. В нем участвовали три бледные саки - обезьяны, обитающие в Бразилии, Гайане, Суринаме и Венесуэле. В трех интерактивных зонах специального вольера ученые поставили инфракрасные датчики. В этом помещении приматы могли включать на экране видео или звуковую дорожку. Они воспроизводилось, пока бледные саки сами не выключали их.

Оказалось, обезьяны включали аудиофайлы в два раза чаще, чем визуальные. То есть, они предпочитали слушать музыку, а не смотреть кино.

Среди видеофайлов приматы чаще выбирали сцены с подводным миром - конкуренцию им составляли ролики с червями и абстракциями. Среди аудиодорожек самой популярной оказалась написанная человеком музыка, а не шум дождя или улицы.

Результаты исследования помогут ученым поддерживать ментальное здоровье животных, содержащихся в неволе.


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URL: https://www.vb.kg/419568
Теги:
наука, в мире
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