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Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

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По последним данным китайской таможни, в мае Китай закупил в России около 8,42 млн тонн сырой нефти или по два миллиона баррелей в день, что на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоимость нефти, импортированной из России в мае, составляет согласно отчету таможни, около 7,5 млрд долларов.

Таким образом, впервые за последние 19 месяцев, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Ранее это место занимала Саудовская Аравия. В прошлом месяце Саудовская Аравия поставляла в Китай по 1,84 миллиона баррелей нефти за сутки, увеличив продажи в Китай на 91 процент.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Россия предлагала Китаю и Индии скидку в размере 30 долларов за баррель нефти, и что Иран и Венесуэла также быстро завоевывают позиции на китайском нефтяном рынке.

Индия в мае стала вторым по объемам покупателем нефти в России – место, которое в прошлом году занимала Германия. Индия увеличила закупки нефти у России примерно в 24 раза, а закупки угля - в шесть раз. Китай также увеличил объемы закупаемого в России сжиженного природного газа на 24%, доведя его количество до 397 000 тонн.

До военной операции на Украине половина нефтяного экспорта России шла на Запад. Но после того, как Соединенные Штаты и Европейский союз ввели против Москвы жесткие санкции, закупки нефти у России были полностью остановлены или сильно сокращены.

Статистика информационного агентства Reuters и Международного энергетического агентства показывает, что ежедневная добыча нефти в России упала из-за санкций на два миллиона баррелей в день.

Россия пытается компенсировать снижение экспорта нефти на Запад, предлагая значительные скидки азиатским покупателям, а также заменяя тем самым нефть из Ирана и Венесуэлы на свою нефть.

Так, по данным таможенной службы Китая, в мае в страну ежедневно ввозилось 62 000 баррелей сырой нефти из Ирана, из Венесуэлы нефть в Китай не импортировали.

Китай, из-за санкций США, покупает нефть у Ирана и Венесуэлы обычно через посредников, и прежде всего через Малайзию. Китайская статистика показывает, что страна в мае более чем удвоила закупки нефти у Малайзии, достигнув в общем объеме 2,2 млн тонн, или 520 000 баррелей в день.

Китай является единственным официальным покупателем нефти у Венесуэлы и Ирана. По статистическим данным, общий объем импорта нефти в Китай в мае вырос на 12%, до 10,4 млн баррелей в день.


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URL: https://www.vb.kg/419569
Теги:
Китай, нефть, Россия
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