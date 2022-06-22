Бакыт Рысбеков: "Бесчеловечное отношение - это тоже пытка"

Некоторое время назад vb.kg говорил с директором Национального центра Кыргызской Республики по предупреждению пыток Бакытом Рысбековым о проблемах пыток в Кыргызстане. Вопросы, затронуты в этом разговоре, остаются актуальными и сегодня. В преддверии Международного дня поддержки жертв пыток мы публикуем это интервью.

В разговоре с корреспондентами vb.kg глава НЦПП отметил, что больше всего к ним обращаются с жалобами на пытки и жестокое обращение в системе МВД. Но это вовсе не означает, что они присутствуют только там.

"Детские дома, Дома престарелых, стационарно-социальные учреждения, психиатрические учреждения... Люди, которые там находятся, ограничены в коммуникации. Связи с внешним миром у них практически нет. Это дети и пожилые люди, которые, к сожалению, никому не нужны. Они не могут пожаловаться на что-то своим родственникам. Но при этом есть еще такой момент. Люди не всегда открываются нашим сотрудникам. И причина тут одна. Мы пришли, посмотрели, ушли, а им там оставаться", - рассказал Бакыт Рысбеков.

Директор НЦПП пояснил, что сотрудники центра пользуются определенными методиками, принятыми во всем мире. Получают нужную им информацию даже невербально.

"Простой яркий пример. В помещение, где находятся дети, заходит воспитательница или нянечка. Если дети сразу затихают, съеживаются или начинают быстро собирать игрушки, делать уборку, уже становится понятно отношение к этим людям. Или наоборот. Очень часто видишь, как детишки тянутся к нянечке… облепят ее со всех сторон. Видно, что там все хорошо. И подобных рабочих инструментов у нас достаточно", - продолжает Бакыт Рысбеков.

В беседе мы затронули и тему ответственности среднего медицинского персонала за жестокое обращение с людьми, находящимися в социальных учреждениях. Рассказал Бакыт Рысбеков и о видах пыток, с которыми сотрудникам НЦПП приходится сталкиваться.

Полную версию интервью Бакыта Рысбекова смотрите в видео-формате.