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В Нарынской области задержан начальник районного управления ГНС

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- Бакыт Басарбек
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В Нарынской области с поличным при получении денежных средств в сумме 12 тысяч сомов был задержан начальник одного из районных управлений ГНС. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, установлено, что задержанный, преследуя свои корыстные интересы, вымогал у частного предпринимателя, занимающегося реализацией товаров первой необходимости, денежные средства за дальнейшее покровительство и положительное решение вопроса касательно налоговых отчислений, установки и использования контрольно-кассовых машин (ККМ).

В настоящее время продолжаются соответствующие следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/419583
Теги:
ГКНБ, ГНС, задержание, Нарынская область
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