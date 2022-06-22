В Нарынской области задержан начальник районного управления ГНС

В Нарынской области с поличным при получении денежных средств в сумме 12 тысяч сомов был задержан начальник одного из районных управлений ГНС. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, установлено, что задержанный, преследуя свои корыстные интересы, вымогал у частного предпринимателя, занимающегося реализацией товаров первой необходимости, денежные средства за дальнейшее покровительство и положительное решение вопроса касательно налоговых отчислений, установки и использования контрольно-кассовых машин (ККМ).

В настоящее время продолжаются соответствующие следственные мероприятия.