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В Карагандинской области молнией выжгло 250 гектаров степи

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В Каркаралинском районе Карагандинской области РК бушуют природные пожары. Из-за грозового разряда загорелась сухая трава в районе гор Балкантау, передает Tengrinews.kz.

Пожары в Каркаралинском районе начались еще 20 июня. Загорелась сухая трава в 20 километрах северо-западнее села Коянды. В тушении пожара были задействованы 44 сотрудника подразделения ДЧС Карагандинской области, 7 единиц техники и добровольные противопожарные формирования в составе 13 работников и 3 единиц техники. Общая площадь возгорания составила 1500 гектаров.

Позже из-за грозового разряда загорелась степь в 30 километрах северо-восточнее поселка Егиндыбулак. На территории Кувского лесного хозяйства по охране лесов и животного мира вспыхнули трава и кустарники. Огонь перекинулся к горам Балкантау.

"Со вчерашнего дня выгорело около 250 гектаров. В тушении пожара задействованы пожарные, добровольные противопожарные формирования, местные жители в количестве 212 человек и 59 единиц техники. На сегодняшний день крупные очаги локализованы. Есть небольшие тления, которые мы заливаем", - рассказал аким Каркаралинского района Ерлан Кусайын.


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URL: https://www.vb.kg/419587
Теги:
Казахстан, пожар, мировые новости
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