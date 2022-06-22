Руководители УВД Ленинского района сдали нормативы по самбо и кроссу

Руководящий состав УВД Ленинского района Бишкека сдал нормативы по физической подготовке. Об этом сообщает пресс-служба районного отдела милиции.

По данным пресс-службы, нормативы сдавали в спортивном комплекте "Динамо".

"Руководящий состав УВД Ленинского района сдал нормативы по боевому разделу самбо, кросс 3 км, силовые упражнения, метание гранаты, по огневой подготовка и так далее.

Также сотрудники милиции сдали тестирование на знание законодательства Кыргызской Республики и нормативно-правовых актов",- говорится в сообщении УВД