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Руководители УВД Ленинского района сдали нормативы по самбо и кроссу

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Руководящий состав УВД Ленинского района Бишкека сдал нормативы по физической подготовке. Об этом сообщает пресс-служба районного отдела милиции.

По данным пресс-службы, нормативы сдавали в спортивном комплекте "Динамо".

"Руководящий состав УВД Ленинского района сдал нормативы по боевому разделу самбо, кросс 3 км, силовые упражнения, метание гранаты, по огневой подготовка и так далее.

Также сотрудники милиции сдали тестирование на знание законодательства Кыргызской Республики и нормативно-правовых актов",- говорится в сообщении УВД


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URL: https://www.vb.kg/419599
Теги:
Ленинский район, Бишкек, УВД
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