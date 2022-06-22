Задержанный за взятку начальник районного управления ГНС уволен

Начальник управления Государственной налоговой службы по Ат-Башинскому району Нарынской области, который ранее был задержан сотрудниками ГКНБ КР, уволен в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

По данным пресс-службы, соответствующий приказ подписал председатель ГНС Алтынбек Абдувапов.

"Основанием для увольнения явилось его задержание 21 июня 2022 года ГКНБ при получении денежных средств у частного предпринимателя", - говорится в сообщении налоговой службы.

Напомним, вчера в Нарынской области с поличным при получении денежных средств в сумме 12 тысяч сомов был задержан начальник управления ГНС по Ат-Башинскому району.