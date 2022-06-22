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"Пусть бы Путин взял нас". Динара Чолпонова опровергла слова Мадумарова

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- Жан Алиев
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Представительница политической партии "Бутун Кыргызстан" Динара Чолпонова, чье интервью вызвало широкий общественный резонанс в стране, возмутилась заявлением лидера политобъединения Адахана Мадумарова.

Напомним, ранее на сайте russkie.org вышла статья "Гуманитарная помощь Донбассу объединила разные нации", в которой рассказывается о том, что партия "Бутун Кыргызстан" предоставила гуманитарную помощь жителям Донбасса. При этом член партии Динара Чолпонова заявила журналистам следующее: "А простые люди говорят: пусть бы Путин взял нас – Киргизию – к себе, в Россию. Потому что российский президент заботится о своем народе. А в России ведь живут не только русские, но и те же сибирские киргизы, якуты, буряты и множество других народностей – и все живут мирно, потому что это их дом".

После того как общественность в Кыргызстане возмутилась ее словам, депутат Адахан Мадумаров заявил, что партия не имеет отношения к интервью Динары Чолпоновой, мол, это ее личное мнение.

В свою очередь сама Динара Чолпонова, видимо, не ожидала такого поворота событий, особенно от лидера партии. Ее мнение по этому поводу опубликовало издание argument.kg.

"Именно по заданию Адахана Мадумарова я сказала эти слова. И это, по его замыслу, должно было понравиться властям России. Хотя я до этого говорила, что лучше будет помочь жителям Кыргызстана, которые пострадали от сели. Но Орозайым мне сказала, что это приказ шефа. Теперь вот Мадумаров меня сделал крайней, а сам решил чистеньким остаться в стороне. Разве мужчины могут быть такими? Да что там говорить, лидер разве может быть таким?" - процитировали СМИ ее слова.


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URL: https://www.vb.kg/419601
Теги:
Адахан Мадумаров, Бутун Кыргызстан, политика
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