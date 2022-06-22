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Суйунбек Касмамбетов принял участие в якутском празднике "Ысыах Олонхо"

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Государственный секретарь Кыргызской Республики Суйунбек Касмамбетов в Верхневилюйском районе Республики Саха (Якутия) принял участие в церемонии открытия национального праздника "Ысыах Олонхо" в рамках празднования 100-летия со дня образования Якутской АССР. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Этот праздник посвящен якутскому героическому эпосу Олонхо, признанному в 2005 году ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества. В ходе празднования прошел международный фестиваль "Встреча шедевров ЮНЕСКО на Земле Олонхо", участниками которого стали гости из Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Монголии, Бурятии, Калмыкии, Тывы, Якутии и с Алтая.

После церемонии открытия состоялась встреча государственного секретаря Суйунбека Касмамбетова и главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.

Стороны обсудили текущую ситуацию и перспективы дальнейшего экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Республикой Саха как в рамках ЕАЭС, так и в двустороннем формате, а также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в сферах культуры, туризма, образования, по улучшению положения мигрантов из Кыргызстана.

Особое внимание было уделено важной роли видного государственного и общественного деятеля Максима Аммосова в становлении Якутии и развитии Кыргызстана.

Суйунбек Касмамбетов поздравил Айсена Николаева с юбилейными мероприятиями, успешной их организацией, поблагодарил за возможность лично обсудить актуальные вопросы и пригласил главу Республики Саха посетить Кыргызстан с визитом в удобное для него время.

В заключение встречи стороны выразили надежду на укрепление и расширение кыргызско-якутских связей по всем направлениям двустороннего сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/419602
Теги:
Россия, Суйунбек Касмамбетов
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