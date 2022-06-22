В Ташкенте пройдет совещание министров энергетики стран ШОС

В Ташкенте 24 июня пройдет второе совещание министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщают [urlhttps://podrobno.uz/]СМИ[/url].

Главы министерств энергетики Узбекистана, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, Российской Федерации и Таджикистана обсудят состояние и перспективы взаимодействия в таком стратегическом для организации направлении.

По итогам совещания ожидается утверждение концептуальных документов на энергетическом треке ШОС, в частности, плана мероприятий по практической реализации Концепции сотрудничества государств-членов организации в сфере энергетики, а также проекта программы сотрудничества в области использования возобновляемых источников энергии, инициированного узбекской стороной.

Главы делегаций государств-членов ШОС также примут участие в Энергетическом форуме Узбекистана.