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В Стамбуле найдена мертвой 40-летняя кыргызстанка. Ее застрелил муж

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- Канат Кожоев
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В провинции Гиресун обнаружено тело 40-летней гражданки Кыргызстана К.Н., сообщает Генконсульство Кыргызстана в Стамбуле.

Труп найден в ночь на 21 июня в лесу.

"На теле присутствуют следы насилия. На данный момент правоохранительные органы Турции проводят оперативно-разыскные мероприятие. Задержаны М.А. и Х.Ч., подозреваемые в убийстве", - сообщает консульство.

Турецкий сайт Haberturk пишет, что женщину застрелили. По подозрению в убийстве задержан ее гражданский муж М.А. Он признался в совершении преступления, заявив, что стрелял в мать своего ребенка на почве ревности.


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URL: https://www.vb.kg/419606
Теги:
Турция, преступление, Кыргызстан
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