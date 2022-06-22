В Стамбуле найдена мертвой 40-летняя кыргызстанка. Ее застрелил муж

В провинции Гиресун обнаружено тело 40-летней гражданки Кыргызстана К.Н., сообщает Генконсульство Кыргызстана в Стамбуле.

Труп найден в ночь на 21 июня в лесу.

"На теле присутствуют следы насилия. На данный момент правоохранительные органы Турции проводят оперативно-разыскные мероприятие. Задержаны М.А. и Х.Ч., подозреваемые в убийстве", - сообщает консульство.

Турецкий сайт Haberturk пишет, что женщину застрелили. По подозрению в убийстве задержан ее гражданский муж М.А. Он признался в совершении преступления, заявив, что стрелял в мать своего ребенка на почве ревности.