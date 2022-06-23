Погода
$ 80.22 - 81.22
€ 83.77 - 84.77

"Сторонники Атамбаева набирают себе политические очки даже на горе людей"

144  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Борьба и конкуренция в кыргызской политике часто сопровождаются эксцессами и нарушениями человеческих принципов. К сожалению, это было и раньше, а в последнее время это стало даже "политтехнологией". Таким мнением на своей странице в соцсети поделился журналист и гражданский активист Дайырбек Орунбеков.

По его словам, оппозиционные группы, в частности, не боятся набирать очки на горе людей.

"В 2020 году мир опустошил коронавирус. Пик болезни произошел в нашей стране в июле и получил название "Черный июль". Болезнь распространилась не только по всему миру, но и в Кыргызстане, где вину за вирус возложили на тогдашнего президента Сооронбая Жээнбекова. Оппозиция того времени, особенно политическая группа вокруг Атамбаева, использовала трагедию в своих политических целях.

Тот же феномен до сих пор используется теми же людьми. Так совпало, что двое наших соотечественников, задержанных по подозрению в совершении преступления, скончались в следственном изоляторе ГКНБ. Один от болезни, другой путем самоубийства. Для выяснения причин была создана экспертная комиссия. Для нас всех это тяжелая утрата.

Оппозиция до сих пор использует это горе в личных целях. Лично я не верю, что оппозиция сильно переживает за них. Наоборот, создается ощущение, что нашелся только повод. Например, с момента ареста покойного Марата Казакпаева мы не слышали, чтобы кто-то из так называемых оппозиционеров его вспоминал. На похоронах они стоят у изголовья гроба и говорят громкие слова. Это не горе, а грязный метод политической борьбы.

Некоторые прямо обвиняют в убийстве Камчыбека Ташиева и требуют его отставки. Ташиев прекрасно понимает, что гибель людей в СИЗО в какой-то степени на его совести, и в недавнем интервью он сказал, что чувствует "ответственность". Те, кто распространяют информацию о том, что они преднамеренно убили его, должны принять это во внимание. Для руководителя нелогично брать на себя такой груз, понимая потом о последствиях.

Поэтому Камчыбек Ташиев сам заинтересован в оперативном и точном расследовании комиссии по факту смерти банкира.

В общем, хочу сказать, что набирать политические очки на человеческих страданиях и использовать их в политической борьбе - это грязный путь, очень несовместимый с человеческими принципами", - пишет Орунбеков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419607
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Марат Казакпаев, оппозиция, Кыргызстан, журналисты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  