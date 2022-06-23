"Сторонники Атамбаева набирают себе политические очки даже на горе людей"

Борьба и конкуренция в кыргызской политике часто сопровождаются эксцессами и нарушениями человеческих принципов. К сожалению, это было и раньше, а в последнее время это стало даже "политтехнологией". Таким мнением на своей странице в соцсети поделился журналист и гражданский активист Дайырбек Орунбеков.

По его словам, оппозиционные группы, в частности, не боятся набирать очки на горе людей.

"В 2020 году мир опустошил коронавирус. Пик болезни произошел в нашей стране в июле и получил название "Черный июль". Болезнь распространилась не только по всему миру, но и в Кыргызстане, где вину за вирус возложили на тогдашнего президента Сооронбая Жээнбекова. Оппозиция того времени, особенно политическая группа вокруг Атамбаева, использовала трагедию в своих политических целях.

Тот же феномен до сих пор используется теми же людьми. Так совпало, что двое наших соотечественников, задержанных по подозрению в совершении преступления, скончались в следственном изоляторе ГКНБ. Один от болезни, другой путем самоубийства. Для выяснения причин была создана экспертная комиссия. Для нас всех это тяжелая утрата.

Оппозиция до сих пор использует это горе в личных целях. Лично я не верю, что оппозиция сильно переживает за них. Наоборот, создается ощущение, что нашелся только повод. Например, с момента ареста покойного Марата Казакпаева мы не слышали, чтобы кто-то из так называемых оппозиционеров его вспоминал. На похоронах они стоят у изголовья гроба и говорят громкие слова. Это не горе, а грязный метод политической борьбы.

Некоторые прямо обвиняют в убийстве Камчыбека Ташиева и требуют его отставки. Ташиев прекрасно понимает, что гибель людей в СИЗО в какой-то степени на его совести, и в недавнем интервью он сказал, что чувствует "ответственность". Те, кто распространяют информацию о том, что они преднамеренно убили его, должны принять это во внимание. Для руководителя нелогично брать на себя такой груз, понимая потом о последствиях.

Поэтому Камчыбек Ташиев сам заинтересован в оперативном и точном расследовании комиссии по факту смерти банкира.

В общем, хочу сказать, что набирать политические очки на человеческих страданиях и использовать их в политической борьбе - это грязный путь, очень несовместимый с человеческими принципами", - пишет Орунбеков.