В столичные ЦСМ передали оборудование

Городское управление здравоохранения мэрии города Бишкек передало оборудование в Центры семейной медицины №1, 3, 5, 6.
Сотрудникам ЦСМ переданы ноутбуки, оргтехника, сотовые аппараты, мебель.
Оборудование выдается в рамках усиления горячей линии 118, оказавшей содействие системе здравоохранения в период пиковых значений COVID-19.
Горячая линия 118 является эффективным механизмом взаимодействия первичного уровня здравоохранения Бишкека с населением. Первичные консультации позволяют минимизировать физическую обращаемость в столичные поликлиники.
Горячая линия 118 не оказывает экстренную помощь, а работает с населением, которое нуждается в консультациях поликлинического уровня.