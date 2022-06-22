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В столичные ЦСМ передали оборудование

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- Айжан Мамбеталиева
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Городское управление здравоохранения мэрии города Бишкек передало оборудование в Центры семейной медицины №1, 3, 5, 6.

Сотрудникам ЦСМ переданы ноутбуки, оргтехника, сотовые аппараты, мебель.

Оборудование выдается в рамках усиления горячей линии 118, оказавшей содействие системе здравоохранения в период пиковых значений COVID-19.

Горячая линия 118 является эффективным механизмом взаимодействия первичного уровня здравоохранения Бишкека с населением. Первичные консультации позволяют минимизировать физическую обращаемость в столичные поликлиники.

Горячая линия 118 не оказывает экстренную помощь, а работает с населением, которое нуждается в консультациях поликлинического уровня.


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URL: https://www.vb.kg/419613
Теги:
мэрия, ЦСМ, Бишкек, врачи
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