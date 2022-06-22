В Кочкорском районе прекратились конфликты из-за поливной воды

В Кыргызстан прибыла миссия Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для знакомства с промежуточными результатами программы "Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засолению ландшафтах сельскохозяйственного производства Центральной Азии и Турции" в Кыргызстане за 2019-2022 гг.

По информации регионального координатора программы Махмуда Шаумарова, одной из основных целей проекта является распространение практик комплексного управления природными ресурсами в сельском хозяйстве стран Центральной Азии, ландшафты которых подвержены засухе и засолению. В рамках проекта разработаны и реализуются планы по управлению пастбищами с учетом климатоустойчивых технологий, экологических требований и адаптационных мер к изменению климата и засухи. "В регионе, где сельское хозяйство играет основную роль в обеспечении продовольственной безопасности, вопрос сохранения и эффективного использования природных ресурсов является жизненно важным", - сказал Махмуд Шаумаров на встрече с журналистами.

Как сообщил технический директор ИСЦАУЗР-2 Экрем Язичи, проект реализуется в тесном партнерстве с государственными органами и органами власти на местах. "В регионе во всех странах схожие вызовы в области управления земельными и водными ресурсами. Мы плотно работаем с правительствами каждой страны. Мы помогаем самым уязвимым группам повысить их устойчивость к изменениям климата", сказал он.

В Кыргызстане проект реализуется в партнерстве с Министерством сельского, водного хозяйства и развития регионов КР. Его общий бюджет в нашей республике составляет порядка 400 тысяч долларов США.

Для реализации проекта был выбран Кочкорский район Нарынской области, который является одним из самых засушливых в Кыргызстане.

В рамках проекта на водораспределительных узлах были установлены дистанционные датчики, которые в режиме реального времени передают информацию об объемах воды в гидроузлах на компьютеры. Эти датчики и специальная программа были разработаны кыргызстанскими специалистами. Благодаря этому сотрудники управления водного хозяйства получают реальную картину с поливной водой в районе. "Благодаря переходу к эффективному управлению водными ресурсами и внедрению современных технологий контроля за использованием поливной воды, в Кочкорском районе прекратились конфликты из-за воды", - отмечают координаторы проекта.

Помимо этого, в районе установлены и успешно работают гидравлические насосы "Гидротаран", способные подавать воду на высоту до 50 метров, используя только силу гидроудара и работают без электричества и топлива.

В рамках проекта более 200 специалистов, руководителей районных организаций и фермеры прошли обучение по внедрению инновационных и климатоустойчивых технологий в области рационального управления земельными и водными ресурсами.