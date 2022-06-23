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На Иссык-Куле задержан член движения "Йакын инкар"

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- Умар Тамашев
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В Ак-Суйском районе задержан член экстремистского движения "Йакын инкар". Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что в ОВД Ак-Суйского района поступила информация о том, что некими неизвестными лицами ведется пропаганда идеологий запрещенной в Кыргызстане религиозно-экстремистского течения "Йакын-Инкар", путем проведения незаконных "Дааватов" (проповедь) гражданам.

Данный факт была зарегистрирована в электронном журнале информации ОВД Ак-Сууйского района и начато досудебное производство.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, была установлена личность одного из подозреваемых, им оказался 53-летний К.Н., уроженец села Орлиное Ак-Сууйского района, который состоит на профилактическом учете СПЭНМ Ак-Суйского РОВД.

На основании постановления Ак-Суйского районного суда, при проведении обыска в доме подозреваемого, были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств раздаточные материалы (диски, блокноты, листовки) содержащие формат религиозной информации, а также направлены на проверку на соответствующую экспертизу.

Выявленные материалы, по результатам экспертизы показали содержание идеологии религиозно-экстремистского движения "Йакын Инкар", запрещенного в КР.


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URL: https://www.vb.kg/419633
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан
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