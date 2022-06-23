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Бизнесмены из Нижнего Новгорода посещают фарм- и стройкомпании КР

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- Алина Мамаева
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Визит российской стороны начался 22 июня 2022 года в Бишкеке. В составе делегации представители пяти компаний, заинтересованных в налаживании двустороннего сотрудничества и установлении связей с кыргызстанскими партнерами.

В рамках первого дня миссии прошли В2В встречи под руководством вице-президента Торгово-промышленной палаты КР Эльмиры Батаевой, в которых приняли участие порядка 30 отечественных компаний. Кыргызстанские предприниматели смогли наглядно ознакомиться со строительной и фармацевтической продукцией российской стороны, а также напрямую обговорить условия сотрудничества.

Одна из участниц бизнес-встречи, член ТПП КР Гульбара Барктабасова, отметила, что В2В встречи являются наиболее эффективными для налаживания новых связей, так как руководство компаний имеет возможность непосредственно само провести переговоры, в то время как традиционные переговоры часто затягиваются из-за бюрократии. Так, по ее словам, уже есть желание к более тесному сотрудничеству.

"Сегодня мы получили уникальную возможность встретиться с реальным сектором экономики России, ведущими компаниями. Я пришла с коммерческим предложением, так как у нас завершилось строительство современного пансионата. Для россиян, конечно, кыргызский туризм открыл все просторы. Я встретилась с представителем ТПП Нижнего Новгорода - наша информация будет распространяться по линии ТПП российской стороны", - рассказала Гульбара Барктабасова.

Добавим, что завтра российская делегация при содействии ТПП КР проведет выездные встречи и посетит ряд фармацевтических и строительных компаний Кыргызстана для ознакомления с производством на месте.

Визит делегации организован ТПП Нижнего Новгорода и Центром развития экспорта Нижегородской области при содействии ТПП КР.


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URL: https://www.vb.kg/419637
Теги:
бизнес, Россия, сотрудничество, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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