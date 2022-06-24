МСХ КР запустило движение "Save glacier – Спасем ледники" (видео)

Министерство сельского хозяйства запустило движение "Save glacier – Спасем ледники", чтобы каждый мог внести свой вклад в сохранение ледников и экологии Кыргызстана. МСХ КР представил на встрече премьерный показ фильма, приуроченного к движению "Save glacier – Спасем ледники".

Также пришедшим на мероприятие были представлены фотографии известного эксперта "ЭкоМира", экоактивиста Влада Ушакова.

"Министерство сельского хозяйства впервые формирует глобальную политику в аграрном секторе и инициирует движение "Save glacier – Спасем ледники". Ведомство консалидирует все усилия вокруг одной глобальной проблемы – это сохранение ледников. Впервые ставятся задачи на 50 лет вперед. Одной из приоритетных задач является освоение малопродуктивных пастбищ. Освоить - это не просто вырастить траву или дерево на практически безжизненной земле, это огромный и трудоемкий процесс, который в будущем спасет нашу землю от последствий глобального изменения климата и, самое главное, спасет драгоценные ледники Кыргызстана, которые питают не только нашу страну, но и целый среднеазиатский регион. Вода – это нефть 21 века и источник жизни, а для Центральной Азии это еще и источник мира, стабильности и процветания. Ее отсутствие может привести не только к социальным и экономическим проблемам, но и к конфликтам, и мы должны всеми способами этого избежать", - отметил в своем выступлении Аскарбек Джаныбеков.

Он также рассказал о тех мерах, которые принимаются для сохранения ледников. По его словам, в Кыргызстане около 500 тыс. га пастбищ, которые практически не используются в животноводстве. В связи с этим планируют инициировать законопроект о трансформации малопродуктивных пастбищ.

Заведующий отделом мониторинга аппарата президента Азамат Темиркулов поблагодарил авторов фильма за такую идею, ведь в видеосюжете наглядно показано, какая ситуация сложилась на сегодняшний день и как важно сохранить ледники.

"Сегодня экономическая деятельность, которая практикуется на 95 процентов нашей территории, - это животноводство, - сказал Азамат Темиркулов. - Причем хаотичное животноводство, которое разрушает экологию. В результате около 60-70 процентов пастбищ деградируют. Животные проникают в экосистемы, выедают и вытаптывают траву и молодые деревья, уничтожают лес. А лес - это единственный регулятор климата, единственный фактор сохранения ледников. Поэтому, чтобы сохранить ледники, в первую очередь мы должны навести порядок в нашем животноводстве", - сказал он.