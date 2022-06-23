Borjomi возобновляет производство

Стало известно, что производство грузинской минеральной воды перешло под контроль правительства Грузии. Решение о передаче доли акций позволило восстановить розлив Borjomi.

Завод "Боржоми", приостановивший деятельность в конце апреля, возобновил свою работу. На закрытие завода повлияли санкции, которые затронули консорциум "Альфа-групп", основного владельца пакета акций IDS Borjomi International.

13 июня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что IDS Borjomi International передает правительству 7,73 процента акций безвозмездно и государство станет совладельцем предприятия. Правительство Грузии назначит главой совета директоров своего представителя.

"IDS Borjomi благодарна правительству Грузии за поддержку в достижении данного соглашения и за то, что компания получила возможность продолжить свое развитие в сложившихся сложных обстоятельствах", – так высказался член совета директоров IDS Borjomi International Эльхан Алназаров.

На время приостановления деятельности заводов казахстанскому филиалу IDS Borjomi International удалось сохранить представленность продукта на полках магазинов благодаря ранее ввезенным запасам продукции. Новые поставки грузинской воды ожидаются в самое ближайшее время.