Погода
$ 80.22 - 81.22
€ 83.77 - 84.77

Borjomi возобновляет производство

203  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Стало известно, что производство грузинской минеральной воды перешло под контроль правительства Грузии. Решение о передаче доли акций позволило восстановить розлив Borjomi.

Завод "Боржоми", приостановивший деятельность в конце апреля, возобновил свою работу. На закрытие завода повлияли санкции, которые затронули консорциум "Альфа-групп", основного владельца пакета акций IDS Borjomi International.

13 июня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что IDS Borjomi International передает правительству 7,73 процента акций безвозмездно и государство станет совладельцем предприятия. Правительство Грузии назначит главой совета директоров своего представителя.

"IDS Borjomi благодарна правительству Грузии за поддержку в достижении данного соглашения и за то, что компания получила возможность продолжить свое развитие в сложившихся сложных обстоятельствах", – так высказался член совета директоров IDS Borjomi International Эльхан Алназаров.

На время приостановления деятельности заводов казахстанскому филиалу IDS Borjomi International удалось сохранить представленность продукта на полках магазинов благодаря ранее ввезенным запасам продукции. Новые поставки грузинской воды ожидаются в самое ближайшее время.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419659
Теги:
бизнес, экономика, мировые новости
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  