Нурлан Мотуев: Ташиев правильно сказал, что некоторые депутаты лицемеры

Камчыбек Ташиев правильно сказал, что некоторые депутаты лицемеры. Некоторые из них действительно дают деньги под проценты, играют в казино, употребляют алкоголь и развратничают в саунах, а перед обществом хотят казаться ангелами. Об этом нашему нашему изданию vb.kg заявил общественный деятель Нурлан Мотуев.

По его мнению, слова многих нардепов противоречат их действиям.

"Приведу только один пример. Например, один депутат предыдущих созывов был владельцем алкогольного завода, тем самым губя здоровье людей", - сказал Мотуев.

Напомним, вчера глава ГКНБ Камчыбек Ташиев во время заседания парламента раскритиковал некоторых депутатов.

"Вот вы говорите про благочестие. При этом, я знаю, в каких обменках вы работаете и под какие проценты даете деньги людям. Про благочестие говорят те депутаты, которые сами днями и ночами пропадали в игровых заведениях. Не нужно все политизировать, нужно думать о народе", - сказал он.