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Преступников, сбежавших из "Алькатраса", состарили с помощью нейросетей

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- Анастасия Карелина
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Портреты преступников, 60 лет назад сбежавших из тюрьмы "Алькатрас", состарили с помощью нейросетей. Их разместил сайт Службы маршалов США.

Дела о побеге этих людей остаются официально открытыми. Их закроют лишь тогда, когда возраст беглецов достигнет 100 лет.

На сайте Службы маршалов США опубликованы новые изображения Фрэнка Морриса, Кларенса и Джона Энглинов, сбежавших из тюрьмы "Алькатрас" 60 лет назад. Преступники до сих пор в списке разыскиваемых людей, поэтому их фото искусственно состарили с помощью нейросетей. Теперь в объявлениях о розыске указано по два снимка каждого преступника - оригинальные фото начала 1960-х годов и состаренная версия (так они, предположительно, выглядят в 2022 году).

Самый известный побег из американской тюрьмы "Алькатрас", действовавшей в 1934-1963 годах, был совершен 11 июня 1962 года Фрэнком Моррисом и братьями Джоном и Кларенсом Энглинами. Вместе с ними хотел бежать Аллен Уэст, но он не смог вовремя выбраться из камеры.

Побег из "Алькатраса" состоялся в июне 1962 года. Чтобы выбраться из тюрьмы, преступники почти год сверлили дрелью (из металлической ложки и мотора от пылесоса) стены камер - так можно было попасть в служебный тоннель, а оттуда на крышу. Они также предварительно сделали резиновый плот из плащей, спасательные жилеты и весла из фанеры, а также изготовили кукол из папье-маше и волос из тюремной парикмахерской, чтобы отвлечь охранников.

Трое преступников бежали. Их так и не нашли. Позже сообщалось об обнаружении в воде одного неопознанного тела мужчины и нескольких вещей (бумажник и весло). До 1979 года розыском беглецов занималось ФБР, потом бюро передало дело Службе маршалов. По одной из основных версий, беглецы утонули, однако по-прежнему сохраняется вероятность того, что им удалось спастись.


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URL: https://www.vb.kg/419665
Теги:
США, в мире
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