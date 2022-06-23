Эксперт: Депутаты нынешнего созыва ЖК выступают как дилетанты

Если глава ГКНБ Камчыбек Ташиев с трибуны заявляет о том, что некоторые депутаты имеют страсть к азартным играм, то значит, у него есть какая-то информация по этому поводу. Об этом редакции vb.kg заявил политолог Бакыт Бакетаев.

По его мнению, только искренность и честность депутатов вызовет уважение народа.

"Если в действительности какой-либо депутат имеет игровую зависимость, то нужно об этом открыто сообщить общественности. Потому что рано или поздно данная информация подтвердиться. Если депутат честно расскажет о своей зависимости, то люди будут называть его честным народным избранником", - резюмировал Бакетаев.

В свою очередь гражданский активист и член ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Марат Джуманазаров считает, что многие депутаты нынешнего созыва выступают против здравых предложений только потому, что совершенно не владеют ситуацией в стране.

Наши депутаты в нынешнем составе за редким исключением, совершенно не владеют ситуацией, какие процессы происходят сегодня в Кыргызстане и какие законы надо принимать, какие инициативы нужно проявлять. То есть они совсем далеки от этого. Потому что они все ангажированные и работают в интересах непонятных субъектов, но ни в коем случае не в интересах народа и государства.

Депутаты выступают как дилетанты, проявляя себя ни как законодатели, как представители общества, а как рядовые лоббисты, агенты в интересах непонятных субъектов. Мы требуем образования общественно-государственной комиссии при президенте для того, чтобы произвести инвентаризацию юридической и законодательной базы. Некоторые позиционируют себя, как оппозиционные депутаты, но по всем признакам и качествам никак не соответствуют этому. Оппозицией может выступить в кыргызстанском пространстве только представители общества с социально ориентированными требованиями", - заявил гражданский активист.