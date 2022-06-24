В Оше задержан мужчина, обманувших граждан на миллион сомов

В селе Кызыл-Кыштак Кара-Суйского района задержан гражданин, который занимался мошенничеством. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, он обещал помочь своим жертвам получить визы в "европейские" страны.

"Задержанный своей преступной деятельностью причинил материальный ущерб в размере 1 000 000 сомов иностранным гражданам и гражданам Кыргызской Республики.

Мужчина идентифицирован как Б.М., 27-летний житель села Киров Сарайского сельского округа Кара-Суйского района Ошской области. Подозреваемый был доставлен в ИВС Кара-Суйского РОВД по подозрению в мошенничестве.

В настоящее время граждане Узбекистана и Кыргызской Республики подали жалобу на подозреваемого.

В связи с этим Следственная служба предлагает гражданам, пострадавшим от мошенничества, явиться на расследование и подать жалобу по телефону: 0551 02-09-89".