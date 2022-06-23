Как отправить моментальный перевод за границу? Лайфхак от MegaPay

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* Согласно требованиям Национального банка Кыргызской Республики, трансграничные денежные переводы могут осуществлять только идентифицированные пользователи мобильных кошельков. Пройти полную идентификацию можно в любом Центре продаж и обслуживания MegaCom.