Как отправить моментальный перевод за границу? Лайфхак от MegaPay

Нужно отправить денежный перевод в кратчайшие сроки, но нет возможности посетить отделение банка? Скачивайте приложение MegaPay от государственного оператора сотовой связи MegaCom и совершайте моментальные платежи* на карты банков Казахстана, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана и Украины онлайн за считанные секунды!

Сервис пополнения карт доступен пользователям MegaPay круглосуточно.

Отправить перевод очень просто! Для этого пользователям достаточно:

открыть приложение MegaPay (доступно для скачивания в Google Play и App Store); перейти в раздел "Переводы" и выбрать нужную страну и банк; ввести сумму, реквизиты получателя и подтвердить платёж.

Готово! Средства поступят на карту в кратчайшие сроки.

Напомним, что в приложении MegaPay доступны переводы:

на карты банков Таджикистана ("Корти Милли" от AlifBank), Узбекистана (HUMO и UzCard) и Украины. Комиссия – 0 сомов; на карты Visa и Mastercard банков Казахстана и России. Комиссия – 2% от суммы перевода.

* Согласно требованиям Национального банка Кыргызской Республики, трансграничные денежные переводы могут осуществлять только идентифицированные пользователи мобильных кошельков. Пройти полную идентификацию можно в любом Центре продаж и обслуживания MegaCom.

MegaPay – ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!