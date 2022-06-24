В Кыргызстане открылся Международный конгресс оториноларингологов

"Мы целый готовили этот форум. Признаюсь, было непросто организовать его в наше время, пригласить ведущих хирургов многих стран к нам. Но большая часть коллег откликнулась на наше предложение. Я считаю, что медицина должна оставаться вне политики и не быть заложником политических разногласий, которые присутствуют на международной арене. Медицина была, есть и будет той уникальной площадкой, на которой сходятся интересы всего человечества. И это понимание, судя по составу участников конгресса, присутствует в нас", - сказал vb.kg заведующий кафедрой оториноларингологии КГМА профессор Вадим Насыров.

"Такие форумы укрепляют не только профессиональные деловые связи между врачами разных стран, но и сближают нас. Далеко не все из них были знакомы между собой и встретились в Бишкеке. Что примечательно, у кыргызских оториноларингологов более широкий круг общения. Мы, например, давно и хорошо знакомы с профессором Сурешем Сингхом. Он читал лекции нашим студентам, проводил показательные операции. И дружба с таким профессионалом много дает нашей службе", - добавил профессор Насыров.

По словам профессора Насырова, ведущие оториноларингологи, профессора из Турции Метин Онерчи и из Индии Суреш Сингх Нарука вчера провели несколько сложнейших операций на ухе, лобной пазухе. Это, по сути, были уникальные мастер-классы для наших докторов. Причем, все операции сделаны бесплатно.

Как отметил в интервью vb.kg Вадим Алиярович, конгресс обширный по составу и по программе. Приехали 140 врачей, около 30 из них из-за рубежа. И, конечно, большинство участников – наши специалисты из разных регионов. Цель любой подобной встречи заключается в том, чтобы получить новые знания, познакомиться с мировыми достижениями в этой области, и с самими их творцами что называется воочию. Это поможет освоить новые технологии, по которым оперируют в мире, и применять их в своей практике.

"В кыргызской оториноларингологии тоже есть яркие победы и прорывы. Я и мои коллеги покажем ряд хирургических вмешательств, которые мы успешно выполнили. В мире таких операций раз-два и обчелся.

Мы подготовили нескольких хирургов, которые блестяще оперируют на слуховом аппарате. И если раньше отправляли больных с тугоухостью в разные страны, то теперь оперируем их сами и на высоком уровне. И, слава Богу, плеяда врачей, владеющих новыми технологиями, постепенно увеличивается. В регионах – в Ошской, Джалал-Абадской областях тоже выполняют сложные вмешательства и удачно. Надо признать, что мои молодые коллеги не обделены божьим даром хирурга. И думаю, что после этого конгресса и знаний, и мастерства у них прибавится.

Во время конгресса состоится конкурс среди молодых ученых из разных стран. В нем принимает участие и большая группа наших аспирантов. И могу сказать, что среди них есть очень интересные исследования.

Лучших же наших коллег от имени научного объединения оториноларингологов мы хотим наградить почетными грамотами. Это моральный стимул для них: их помнят, знают и ценят их достижения в службе. И, конечно, хочу поблагодарить ректора КГМА Индиру Кудайбергенову за поддержку в проведении конгресса", - сказал vb.kg профессор Насыров