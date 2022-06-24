Ученые КР предложили проекты для реализации их в Евразийском технопарке

В Кыргызстане при АК МУК создан Евразийский технопарк "Ала–Тоо". Решение одобрено на самом высшем уровне всех пяти стран, входящих в ЕАЭС, которые являются его учредителями.

В его создании заинтересованы очень многие производственные предприятия этих стран и, конечно, их ведущие университеты. Научные разработки, по словам и.о. ректора Казанского федерального университета Дмитрия Таюрского, можно использовать в разных областях – агропромышленной, топливно-энергетической, рекреационно-спортивной, медицинской, а также в сфере спутниковых технологий.

"Создание в Кыргызстане Евразийского технопарка - это очень важный шаг в продвижении научно–технического и технологического сотрудничества. В настоящее время в сфере инновационной экономики реализуется немного проектов, на которые можно опереться. В целом во всех странах Евразийского экономического союза наблюдается большое недофинансирование научно–исследовательских и конструкторских разработок. С одной стороны, это связано с недооценкой роли научно–технического прогресса в обеспечении экономического развития. С другой, инновации - это всегда большой риск. Новые технологии внедряются энтузиастами, хотя их разработки могут приносить огромную прибыль в дальнейшем. Но между созданием научно–технической идеи и ее реализацией, как говорится, дистанция огромного размера. И 90 процентов инновационных проектов гибнет по мере прохождения этой дистанции.

Технопарк же - это среда, в которой инновационные проекты получают поддержку как консультационную, так и инвестиционного характера. Это дает возможность получить доступ к современным базам данных, находить партнеров в других странах", - сказал vb.kg член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии академик РАН Сергей Глазьев.

Как отметил президент НАН КР академик Мурат Джуматаев, создание технопарка "Ала–Тоо" станет действительно практической реализацией научных разработок ученых Кыргызстана. "Их у нас немало, заслуживающих внимания, которые принесут реальную пользу нашим странам. Но в одиночку у ученых сейчас не получается продвинуть их ни по одному направлению. И мы приветствуем любую возможность для развития и интеграции", - сказал он.

"Технопарки - материальная основа процесса инноваций. Именно вокруг них складывается та самая инновационная экосистема, без которой невозможно развитие нового индустриального уклада. В помещения технопарка "высаживают" технологические стартапы или малые инновационные компании, занимающиеся перспективными разработками. Это главный элемент системы. Им создают максимально благоприятные условия, вокруг формируются необходимая материальная инфраструктура и среда", - добавил инициатор образования такого технопарка на территории нашей страны председатель попечительского совета МУК академик Асылбек Айдаралиев, который в интервью vb.kg рассказал, какие научные разработки и производства ученых и инвесторов развернутся на территории Евразийского технопарка.

- Решение о создании Евразийского технопарка на базе АК МУК было принято в апреле этого года на заседании научно-технического совета при ЕЭК. И буквально за два месяца

– в рекордно короткие сроки нам удалось получить свидетельство о регистрации, утвердить Устав "Ала-Тоо", разработать Технико-экономическое обоснование и подписать несколько меморандумов с разными компаниями и вузами, в том числе иностранными. Мы предлагаем реализовать восемь важных проектов по разработкам кыргызских ученых. В ТЭО просчитали все – их реальную отдачу для стран ЕАЭС, стоимость каждого проекта. Это - производство базальтового волокна из композитных материалов. Из базальтовой горной породы можно получить безвредное для организма человека и конкурентоспособное на сегодняшний день с любым аналогичным материалом базальтовое волокно. Изделия на его основе применяются в промышленном и гражданском строительстве для утепления стен, межэтажных перекрытий, в судостроении и авиастроении, автомобилестроении, энергетике, химической и нефтехимической, электронной промышленности, металлургии. Тем более что мы уже получили международное подтверждение, что кыргызский базальт, который предлагается использовать, высокого качества. Два наших месторождения оказались подходящими для создания такого производства.

Есть замечательный проект по разработке и производству медицинской аппаратуры. Один из таких приборов, например, поможет врачам определить состояние организма человека. На палец человека надевается пульсоксиметр и подключается к другому аппарату, который и выдает информацию, что происходит с человеком. Есть и еще одна стоящая научная разработка лаборатории искусственного интеллекта МУК для отделений реанимации. Суть ее в том, что медики могут одновременно наблюдать за состоянием каждого из лежащих там пациентов по компьютеру, к которому подключается прикроватная аппаратура. Причем эта система не только регистрирует показатели состояния больного, но даже дает прогноз.

В ТЭО мы заложили проект по изготовлению биологически активных добавок и лекарственных препаратов из сывороточного альбумина крови яка. Хорошо известны преимущества мяса яка, которое отличается экологичностью, большим содержанием железа и витаминов, но переработкой крови никто в мире не занимался. Сейчас она, по сути, никому не нужна. А она имеет высокую питательную ценность. Между прочим, в одном из селений Непала уже много лет устраивается праздник, посвящённый крови яка. В течение полумесяца местные жители и большое количество приезжих ежедневно выпивают по нескольку стаканов свежей крови яка. Считается, что они заряжаются жизненной энергией на весь год. И это действительно так.

Дефибринированная кровь яка (плазма) имеет в своём составе в несколько раз большее железа, чем кровь других домашних животных, и может служить сырьём для производства высококачественного гематогена. А если в его состав добавить антигипоксант, то это поможет укрепить здоровье многим горцам и специалистам, работающим в условиях высокогорья.

Есть проект по производству биоэтанола, заменителя бензина, из топинамбура, который растет у нас повсюду. Во многих странах – в Бразилии, например, машины заправляют биоэтанолом, полученном из этого растения. И воздух даже в его многомиллионной столице Рио-де-Жанейро гораздо чище, чем в нашем Бишкеке. Частично такой биоэтанол используют и в Китае, и в США, и в других странах. Наши фермеры, пансионаты могут сами производить его для своих нужд.

Разработка Института физики НАН - плазменная переработка твердых бытовых отходов - заслуживает особого внимания. И если будет запущено это устройство, пансионаты разных стран с руками оторвут его. Мы передали в институт материал об аппарате по переработке бытовых отходов, изготовленном в Австрии, с использованием микроволновой технологии и разработки из России, где используется высокая температура. Там заинтересовались разработкой кыргызских ученых и готовы проработать вопрос применения плазменной технологии.

Одним словом, интересных проектов немало. Некоторые из представленных во время международной деловой миссии российских компаний, прошедшей на днях в Бишкеке, также заинтересовали нас. На встрече, например, мы подписали меморандум с российским ОсОО "Научные развлечения" в сфере создания познавательных игр, образовательной робототехники, классических лабораторий для современной высшей школы.

- Асылбек Айдарбекович, проекты, безусловно, один другого важнее. Но ведь это только научные разработки, которые надо довести до ума – до производства. А с этим у нас всегда большие проблемы. Как говорится, горе от ума.

- Согласен. С внедрением у нас испокон веков было непросто. Допустим, начнем производить гематоген, для которого надо разработать рецептуру, утвердить, согласовать ее, сделать дизайн обертки и так далее. Столько головных болей! Но для того, чтобы упростить и ускорить максимально процедуру внедрения, и создан технопарк. Мы нашли завод, который выпускает базальтовое волокно, на его базе можно создать условия и для выпуска композитных материалов. Технопарк подписал договор о сотрудничестве с СЭЗ "Бишкек". На ее территории есть компания "Фарма Нур", которой позарез нужны ноу-хау. При небольшой модернизации на ее базе можно производить разные препараты из высокогорных трав или наладить выпуск гематогена из крови яков. Тем более нам согласны активно помогать технопарки Индии, Ирана, Пакистана в реализации проектов. Буквально на днях получили письмо из Санкт-Петербургского университета, коллеги предлагают подписать с нами договор о сотрудничестве. Такое же желание выразили и в Высшей школе экономики, и в Казанском федеральном университете, ученые других стран ЕАЭС.

- Разработок, как вы говорите, много и в нашем Агентстве интеллектуальной собственности, и в Академии наук, и у ученых стран ЕАЭС. Как не пропустить самую интересную?

- Мы создаем центр инновационных технологий, в котором совместно с МУК будет работать стартап-центр. Он и будет фокусировать внимание на новых бизнес-проектах и быстром их внедрении.