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В Аламудунском районе задержан подозреваемый в мошенничестве

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- Назгуль Абдыразакова
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В Аламудунском районе задержан мужчина, который обманным путем под предлогом продажи леса взял денежные средства на общую сумму 50 тысяч сомов и по сегодняшний день не предоставляет обещанный товар, а также взятые денежные средства заявителю. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в ИВС ранее судимый Д.Т., 1974 года рождения.

В ходе дальнейших следственных мероприятий сотрудниками милиции также была установлена причастность задержанного еще к трем аналогичным преступлениям, где подозреваемый так же, войдя в доверие, обманным путем, взял денежные средства в одном случае 50 тысяч сомов, в другом случае 30 тысяч сомов и третьем случае 20 тысяч сомов.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные и оперативные мероприятия, также проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.


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URL: https://www.vb.kg/419684
Теги:
Аламудунский район, задержание, мошенничество
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