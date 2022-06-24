В Аламудунском районе задержан подозреваемый в мошенничестве

В Аламудунском районе задержан мужчина, который обманным путем под предлогом продажи леса взял денежные средства на общую сумму 50 тысяч сомов и по сегодняшний день не предоставляет обещанный товар, а также взятые денежные средства заявителю. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в ИВС ранее судимый Д.Т., 1974 года рождения.

В ходе дальнейших следственных мероприятий сотрудниками милиции также была установлена причастность задержанного еще к трем аналогичным преступлениям, где подозреваемый так же, войдя в доверие, обманным путем, взял денежные средства в одном случае 50 тысяч сомов, в другом случае 30 тысяч сомов и третьем случае 20 тысяч сомов.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные и оперативные мероприятия, также проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.