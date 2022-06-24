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В Чолпон-Ате пройдет заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран

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- Назгуль Абдыразакова
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В городе Чолпон-Ате сегодня пройдет заседание Совета и XI Пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в работе XI Пленарного заседания ТюркПА примут участие парламентские делегации стран-членов ТюркПА - Турции, Казахстана, Азербайджана, а также Узбекистана, Туркменистана и Венгрии.

Планируется, что стороны обсудят вопросы углубления и расширения межпарламентских связей, утвердят стратегическую дорожную карту ТюркПА на 2023-2028 годы, рассмотрят проект модельного закона, направленный на поддержку и развитие социального предпринимательства. В ходе заседания председательство в ТюркПА перейдет от Казахстана Кыргызстану.

По итогам заседания будет принята Чолпон-Атинская декларация.


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URL: https://www.vb.kg/419688
Теги:
Азербайджан, Казахстан, Турция, Чолпон-Ата, Кыргызстан, ТюркПА
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