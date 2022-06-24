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В Джалал-Абаде задержан ведущий специалист госкадровой службы

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- Назгуль Абдыразакова
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23 июня сотрудниками ГУ Госкомитета по Джалал-Абадской области с поличным при получении денежного вознаграждения за положительный результат тестирования в госкадровой службе КР задержан ведущий специалист госкадровой службы С.Ж. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, задержанный организовал коррупционную схему личного обогащения при отборе в национальный резерв кадров на замещение главных и высших административных государственных и муниципальных должностей, выражавшуюся в систематическом получении денежного вознаграждения в крупном размере. Задержанный водворен в ИВС.


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URL: https://www.vb.kg/419691
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, задержание, кадры, взятка
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