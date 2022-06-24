В Джалал-Абаде задержан ведущий специалист госкадровой службы

23 июня сотрудниками ГУ Госкомитета по Джалал-Абадской области с поличным при получении денежного вознаграждения за положительный результат тестирования в госкадровой службе КР задержан ведущий специалист госкадровой службы С.Ж. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, задержанный организовал коррупционную схему личного обогащения при отборе в национальный резерв кадров на замещение главных и высших административных государственных и муниципальных должностей, выражавшуюся в систематическом получении денежного вознаграждения в крупном размере. Задержанный водворен в ИВС.