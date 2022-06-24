Погода
$ 80.22 - 81.22
€ 83.77 - 84.77

Глава ВС: Судебную реформу только повышением зарплат нельзя провести

419  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Судебную реформу одним только повышением зарплат судей провести невозможно. Об этом на презентации "Высшая школа правосудия при Верховности суде КР - реалии и перспективы" заявил председатель Верховного суда КР Замирбек Базарбеков, комментируя задержание судьи Джумгальского района Алчибека Арзиева.

По его словам, Совет судей Кыргызстана удовлетворил представление генерального прокурора о привлечении к уголовной ответственности этого судьи.

"Конечно, мы с сожалением узнали об этом инциденте. Поэтому делаем все возможное, чтобы искоренить подобные явления в дальнейшем, в том числе и с помощью повышения зарплат, но надо признать, что этого мало. Судебная реформа должна быть комплексной и всесторонней", - сказал он.

Напомним, 20 мая сообщалось, что в Джумгальском районе задержаны судья и заместитель главы райпрокурора. Они были пойманы с поличным при получении взятки в 50 тысяч сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419692
Теги:
Верховный суд, суд, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  