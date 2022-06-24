Глава ВС: Судебную реформу только повышением зарплат нельзя провести

Судебную реформу одним только повышением зарплат судей провести невозможно. Об этом на презентации "Высшая школа правосудия при Верховности суде КР - реалии и перспективы" заявил председатель Верховного суда КР Замирбек Базарбеков, комментируя задержание судьи Джумгальского района Алчибека Арзиева.

По его словам, Совет судей Кыргызстана удовлетворил представление генерального прокурора о привлечении к уголовной ответственности этого судьи.

"Конечно, мы с сожалением узнали об этом инциденте. Поэтому делаем все возможное, чтобы искоренить подобные явления в дальнейшем, в том числе и с помощью повышения зарплат, но надо признать, что этого мало. Судебная реформа должна быть комплексной и всесторонней", - сказал он.

Напомним, 20 мая сообщалось, что в Джумгальском районе задержаны судья и заместитель главы райпрокурора. Они были пойманы с поличным при получении взятки в 50 тысяч сомов.