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Устанавливается личность мужчины, разбившего лобовое стекло автомашины

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- Назгуль Абдыразакова
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В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности мужчины, разбившего лобовое стекло автомашины. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 23 июня в некоторых средствах массовой информации был опубликован видеоматериал, где было запечатлено как неизвестный мужчина, прыгнув в автомашину марки "БМВ", разбил лобовое стекло.

В настоящее время сотрудниками милиции проводятся все необходимые оперативные и следственные мероприятия по установлению личности указанного на видео мужчины для дальнейшего выяснения всех обстоятельств дела.


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URL: https://www.vb.kg/419694
Теги:
хулиганство, автомобили
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