Устанавливается личность мужчины, разбившего лобовое стекло автомашины

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности мужчины, разбившего лобовое стекло автомашины. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 23 июня в некоторых средствах массовой информации был опубликован видеоматериал, где было запечатлено как неизвестный мужчина, прыгнув в автомашину марки "БМВ", разбил лобовое стекло.

В настоящее время сотрудниками милиции проводятся все необходимые оперативные и следственные мероприятия по установлению личности указанного на видео мужчины для дальнейшего выяснения всех обстоятельств дела.