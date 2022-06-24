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Кыргызстанцы могут принять участие в улучшении школы правосудия

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- Бакыт Басарбек
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Высшая школа правосудия при Верховном суде КР просит граждан нашей страны делиться своими мнениями и замечаниями по поводу повышения квалификации судей. Об этом редакции vb.kg рассказала директор данного судебного учебного заведения Эльмира Байтикова.

По ее словам, тем самым общественность внесёт свой вклад в проводимую судебную реформу.

"Кыргызстанцы могут писать на сайте Высшей школы правосудия. Также мы есть в соцсетях. Пожалуйста, пишите, делитесь замечаниями и советами. Каждое мнение мы обязательно учтем", - сказала Байтикова.

Напомним, сегодня в Бишкеке проходит презентация на тему: "Высшая школа правосудия при Верховном суде КР".


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URL: https://www.vb.kg/419695
Теги:
Верховный суд, суд, Кыргызстан
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