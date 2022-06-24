В Майлуу-Суу открылся уникальный музей уранового наследия

В бывшем уранодобывающем городе Майлуу-Суу Джалал-Абадской области состоялось открытие музея истории Майлуу-Суу и уранового наследия Кыргызстана. Об этом сообщает делагация Евросоюза в Кыргызстане.

По ее данным, музей был создан в тесном сотрудничестве с ОБСЕ, ПРООН, мэрией Майлуу-Суу, Министерством чрезвычайных ситуаций и другими партнерами в рамках проекта Европейского союза "Взаимодействие с заинтересованными сторонами для восстановления уранового наследия в Центральной Азии". Руководитель проекта в секторе ядерной безопасности генерального директората по международному партнерству Европейской комиссии г-жа Электра Цигаридас представляла Европейский союз на мероприятии.

В новом музее рассказывается об истории и традициях промышленного города, а также о влиянии горнодобывающих и урановых хвостохранилищ на здоровье местного населения и экосистемы.

Музей предоставляет общий и интерактивный опыт: каждый может поделиться соответствующими историческими материалами, историями и воспоминаниями в кабинке для записи. Также любой желающий может принять участие в открытых дискуссиях по различным темам, таким как радиационная безопасность и рекультивация урановых хвостохранилищ. Ожидается, что музей будет развивать культурный туризм города.

Музей открылся в рамках Форума развития Майлуу-Суу, что способствовало повышению инвестиционного потенциала и стимулировало социально-экономическое и экологическое развитие города.