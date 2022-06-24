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В Бишкеке завершился X Форум молодого кино стран СНГ "Умут"

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- Анастасия Карелина
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В Бишкеке завершился X Форум молодого кино стран СНГ "Умут". Юбилейное событие было посвящено 80-летию режиссера, народного артиста Кыргызской Республики Геннадия Базарова.

Организатором форума выступил департамент кинематографии. Прошел "Умут" при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) и Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.

Участники бишкекского смотра по традиции состязались в двух конкурсных программах. Председателем жюри Национального конкурса был куратор кинопрограмм известный российский кинокритик Алексей Артамонов. Вместе с ним работали продюсер Дина Жумабек (Казахстан) и звукорежиссер Евгений Горяинов (Россия).

Приз за лучший фильм в Национальном конкурсе решили присудить фильму "Базар" Томирис Орозоевой. Приз за лучшую режиссуру отдали Толомушу Жаныбекову, снявшему фильм "Дорога". Специальный приз жюри достался ленте "В первый раз" Мээрим Догдурбековой. А диплом "Специальное упоминание жюри" вручили фильму "Кыял" Санжара Абдыжапарова.

Приз Союза кинематографистов Кыргызстана на юбилейном "Умуте" присудили Карашу Жанышову за совокупность представленных работ. Жанышов - автор сценария, режиссер и актер фильма "Краски меланхолии", оператор фильмов "Дорога", "В первый раз", "Егерь", один из пяти операторов фильма "Аламан".

Свой приз присудила и Национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева. Он достался картине "Аламан" режиссеров Ильгиза Шер-Нияза и Сооронбека Тургунмамата Уулу.

Организатор "Умута" - департамент кинематографии - свой приз присудил фильму "Бегущий в тишине" Талгара Замирбекова.

В дни работы форума трудилась группа из сообщества молодых критиков Кыргызстана. В нее вошли: Тыныстан Темиржан уулу, Адэля Айтымбетова, Айдай Аскарова, Эльдар Нурманбетов, Даяна Абсаттарова, Нурбай Усоналиев, Алтынай Абдрахманова и Акмарал Асанканова. Эти люди просмотрели и обсудили все конкурсные работы и в настоящий момент пишут на них рецензии. Жюри молодых критиков приняло решение свой приз "Толубай" присудить фильму "Мухаммед" Сымыка Саматова.

Работы участников "Умута" в международном конкурсе оценивало жюри под председательством директора "Кыргызфильма", режиссера, оператора, многократного лауреата международных кинофестивалей Акжолтоя Бекболотова (Кыргызстан). Кроме него, в состав судейской коллегии вошли консультант по кросс-функциональному управлению, куратор проектов по поддержке кино и искусства Интерньюс в Кыргызстане Жанна Шегай (Казахстан) и режиссер, сценарист, актер Бекзат Пирматов (Кыргызстан).

Лучшим фильмом международного конкурса жюри признало картину "Сальвадор Дали" продюсеров Нурбека Айбашова и Элдияра Мадакима, созданную на базе киностудии "Айтыш-фильм" при поддержке "Кыргызфильма".

Приз за лучшую режиссуру присудили Инне Гусевой за фильм "Филемон Бавкида" (Россия).

Специальный приз члены жюри отдали картине Глеба Прохорова "Две пули" (Россия).

Свой приз присудил и Союз кинематографистов Кыргызстана. Его отдали фильму Темирлана Сагимбаева "Спать хочется" (Казахстан).

"Кыргызфильм" собственный приз в международном конкурсе отдал картине "На Шелковом пути" Шерзода Назарова из Узбекистана. Эту работу отметили "За атмосферу фильма, которая раскрывает тему одиночества героя".

А вот народный артист Кыргызстана Геннадий Базаров подарил участникам юбилейного кинофорума "Умут" собственные графические работы.

В материале использованы фотографии Назик Кадыровой.


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URL: https://www.vb.kg/419698
Теги:
кино, СНГ, форум, Кыргызстан
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