Иностранные граждане могут получить облачную электронную подпись в ЦОН

Иностранные граждане могут получить облачную электронную подпись в центрах обслуживания населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерство цифрового развития.

По ее данным, для получения облачной электронной подписи физического лица иностранному гражданину необходимо сфотографироваться и получить листок баркода с наличием фото в любом Центре обслуживания населения. После чего заявитель подает заявку на получение облачной электронной подписи.

В АИС "Облачная электронная подпись" оператор ЦОН при регистрации проверяет у заявителя на наличие соответствующих документов:

1.Копию паспорта иностранного гражданина (оригинал необходимо иметь при себе).

2.Регистрационный листок получения ПИН КР и вводит в систему следующие данные:

-персональный идентификационный номер;

-номер телефона;

-электронную почту.

Далее иностранный гражданин проходит идентификацию по Face ID для сличения лица с фотографией в базе данных, полученной при фотографировании и получении баркода.

После успешной регистрации оператор распечатывает соглашение о присоединении к регламенту удостоверяющего центра ГП "Инфоком" и вручает заявителю. Соглашение подписывается заявителем и направляется для последующего хранения.

При успешной регистрации облачной электронной подписи на электронную почту заявителя направляется уведомление с присвоенным пин-кодом для дальнейшего использования облачной электронной подписи.