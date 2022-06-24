Погода
$ 80.22 - 81.22
€ 83.77 - 84.77

Иностранные граждане могут получить облачную электронную подпись в ЦОН

178  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Иностранные граждане могут получить облачную электронную подпись в центрах обслуживания населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерство цифрового развития.

По ее данным, для получения облачной электронной подписи физического лица иностранному гражданину необходимо сфотографироваться и получить листок баркода с наличием фото в любом Центре обслуживания населения. После чего заявитель подает заявку на получение облачной электронной подписи.

В АИС "Облачная электронная подпись" оператор ЦОН при регистрации проверяет у заявителя на наличие соответствующих документов:

1.Копию паспорта иностранного гражданина (оригинал необходимо иметь при себе).

2.Регистрационный листок получения ПИН КР и вводит в систему следующие данные:

-персональный идентификационный номер;

-номер телефона;

-электронную почту.

Далее иностранный гражданин проходит идентификацию по Face ID для сличения лица с фотографией в базе данных, полученной при фотографировании и получении баркода.

После успешной регистрации оператор распечатывает соглашение о присоединении к регламенту удостоверяющего центра ГП "Инфоком" и вручает заявителю. Соглашение подписывается заявителем и направляется для последующего хранения.

При успешной регистрации облачной электронной подписи на электронную почту заявителя направляется уведомление с присвоенным пин-кодом для дальнейшего использования облачной электронной подписи.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419710
Теги:
ЦОН, Кыргызстан, Документ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  