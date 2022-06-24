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В Бишкеке презентовали Всемирную межгражданскую дорожная карту

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Совет общественного объединения "Всемирной лиги граждан и гражданских объединений" на пресс-конференции в Бишкеке заявил о завершении консультаций по образованию "Всемирной межгражданской духовно-культурной, финансово-экономической дорожной карты", которая предусматривает создание в каждом районе страны международных фондов межгражданского развития.

По замыслу авторов проекта, целью данной дорожной карты является консолидация граждан мира и потенциала народов для противодействия новым формам правового экстремизма-терроризма и коррупции, которые, срастаясь между собой, приобретают глобальные трансконтинентальные и транснациональные формы и становятся причиной образования глобальных конфликтных условий, которые в природу своего многообразия выходят за пределы административно-территориальных, национальных и иных рамок. Имея в своём распоряжении колоссальные ресурсы и возможности, они толкают мир к тем формам решения вопросов, которые называются "войной".

Участниками мероприятия выступили председатель ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Батилов Болотбек, председатель ОФ "Тилекмат Аке" Усупов Тилек, представитель "Независимой группы гражданских аналитиков и экспертов" Джуманазаров Марат и председатель движения "Улуттук Демилге "Өнүккөн Кыргызстан" Кудайбердиев Абдималик.


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URL: https://www.vb.kg/419715
Теги:
Бишкек, активисты
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