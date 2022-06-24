Погода
$ 80.22 - 81.22
€ 83.77 - 84.77

В Бишкеке презентовали проект "Правосудие для всех"

80  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Европейский Союз и Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в партнерстве с Правительством Кыргызской Республики провели мероприятие по запуску Проекта поддержки реформы сектора правосудия в Кыргызской Республике "Правосудие для всех" (JUST4ALL). Программа будет реализована в течение четырех лет, с января 2022 года по декабрь 2025 год.

Совместный проект ЕС и УНП ООН "Правосудие для всех" направлен на гуманизацию системы уголовного правосудия в Кыргызской Республике и повышение потенциала страны в проведении реформ в сфере уголовного правосудия в соответствии с международными стандартами и нормами, а также лучшей европейской практикой.

В мероприятии приняли участие представители государственных учреждений, сектора правосудия и правоохранительных органов, международного и донорского сообщества, организаций гражданского общества и СМИ.

"В мире нет ничего совершенного, и мы понимаем существующие вызовы, проблемы и недостатки. В то же время я хочу отдельно поблагодарить Представительство ЕС, команду УНП ООН и коллег из системы пробации и подчеркнуть, что пробация - это история успеха в нашем сотрудничестве и партнерстве. Еще многое предстоит сделать, хотя есть направления, которые можно считать достижениями. Генеральная прокуратура возглавляет работу по цифровизации, и мы также следуем этому направлению. Менее чем за три года учреждение пробации и отдел пробации стали одними из сильнейших элементов сектора правосудия. Это результат поддержки и партнерства с нами ЕС и УНП ООН", - сказал г-н АязБаетов, Министр юстиции Кыргызская Республика.

С приветственным словом к участникам обратились Е. П. посол Эдуард Ауэр, Глава Европейской делегации в Кыргызской Республике, г-жа Ашита Миттал, Региональный представитель УНП ООН в Центральной Азии, гн АлмазбекЗарылбекуулу, заместитель Министра юстиции Кыргызской Республики и г-н Турусбек Ишеналиев, заместитель Генерального прокурора Кыргызской Республики.

"Хотел бы выразить благодарность за возможность быть участником церемонии подписания рабочего плана проекта ЕС между УНП ООН, партнера по реализации этой проекта, и государственными учреждениями. Хочу подчеркнуть, что проект является важным звеном в системе уголовного правосудия: отправления уголовного правосудия посредствам альтернативных меры наказания. Этот проект прекрасно дополняет поддержку, которую Европейский Союз оказывает стране в области верховенства права на протяжение многих лет. Особенно хотелось бы подчеркнуть согласованность и комплексность всех программ поддержки ЕС в секторе правосудия

Проект "Правосудие для всех" не является исключением", - сказал Посол Ауэр, Глава Делегации ЕС в Кыргызской Республике.

Г-жа Ашита Миттал, Региональный представитель УНП ООН в Центральной Азии, отметила: "УНП ООН будучи гарантом стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, направленных на продвижение и защиту прав человека, стремиться к партнерству с Правительством Кыргызской Республики, Европейским Союзом с целью оказания помощи Кыргызстану в реформировании системы уголовного правосудия с целью достижения ее эффективности, справедливости и гуманности для всего населения. Данный проект поддерживает усилия направленные на гуманизацию системы уголовного правосудия в Кыргызстане и наращивания потенциала страны для проведения реформ в соответствии с международными стандартами".

В рамках проекта будут затронуты две важные области реформ: пробация и управление данными в области уголовного правосудия. Таким образом, будет создана функциональная служба пробации, которая обеспечит реабилитацию клиентов пробации и будет содействовать отправлению правосудия с учетом гендерных вопросов и прав человека, в контексте автоматизации и цифровизации сектора правосудия.

Кроме того, проект направлен на укрепление институционального потенциала службы пробации посредствам совершенствования правовой базы, разработки и внедрения новой системы управления данными, а также инструментов и мер, которые позволят службы пробации реализовывать индивидуальные планы реабилитации, что приведет к повышению эффективности и результативности службы пробации.

Улучшая доступ к правосудию и укрепляя верховенство закона в Кыргызской Республике посредством совершенствования управления данными в системе пробации уголовного правосудия, проект способствует реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В частности, он способствует постепенному достижению Целей устойчивого развития: Цели 5 "Гендерное равенство", Цели 10 "Сокращение неравенства" и Цели 16 "Эффективные, подотчетные и инклюзивные институты".

Проект "JUST4ALL" cофинансируется Европейским Союзом и совместно финансируется и реализуется УНП ООН, являясь частью новой программы сотрудничества, подписанной между Правительством Кыргызской Республики и Европейским Союзом для создания справедливой и подотчетной системы правосудия для справедливой, подотчетной системы правосудия для всех людей в Кыргызстане.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419720
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  