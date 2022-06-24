В Бишкеке презентовали проект "Правосудие для всех"

Европейский Союз и Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в партнерстве с Правительством Кыргызской Республики провели мероприятие по запуску Проекта поддержки реформы сектора правосудия в Кыргызской Республике "Правосудие для всех" (JUST4ALL). Программа будет реализована в течение четырех лет, с января 2022 года по декабрь 2025 год.

Совместный проект ЕС и УНП ООН "Правосудие для всех" направлен на гуманизацию системы уголовного правосудия в Кыргызской Республике и повышение потенциала страны в проведении реформ в сфере уголовного правосудия в соответствии с международными стандартами и нормами, а также лучшей европейской практикой.

В мероприятии приняли участие представители государственных учреждений, сектора правосудия и правоохранительных органов, международного и донорского сообщества, организаций гражданского общества и СМИ.

"В мире нет ничего совершенного, и мы понимаем существующие вызовы, проблемы и недостатки. В то же время я хочу отдельно поблагодарить Представительство ЕС, команду УНП ООН и коллег из системы пробации и подчеркнуть, что пробация - это история успеха в нашем сотрудничестве и партнерстве. Еще многое предстоит сделать, хотя есть направления, которые можно считать достижениями. Генеральная прокуратура возглавляет работу по цифровизации, и мы также следуем этому направлению. Менее чем за три года учреждение пробации и отдел пробации стали одними из сильнейших элементов сектора правосудия. Это результат поддержки и партнерства с нами ЕС и УНП ООН", - сказал г-н АязБаетов, Министр юстиции Кыргызская Республика.

С приветственным словом к участникам обратились Е. П. посол Эдуард Ауэр, Глава Европейской делегации в Кыргызской Республике, г-жа Ашита Миттал, Региональный представитель УНП ООН в Центральной Азии, гн АлмазбекЗарылбекуулу, заместитель Министра юстиции Кыргызской Республики и г-н Турусбек Ишеналиев, заместитель Генерального прокурора Кыргызской Республики.

"Хотел бы выразить благодарность за возможность быть участником церемонии подписания рабочего плана проекта ЕС между УНП ООН, партнера по реализации этой проекта, и государственными учреждениями. Хочу подчеркнуть, что проект является важным звеном в системе уголовного правосудия: отправления уголовного правосудия посредствам альтернативных меры наказания. Этот проект прекрасно дополняет поддержку, которую Европейский Союз оказывает стране в области верховенства права на протяжение многих лет. Особенно хотелось бы подчеркнуть согласованность и комплексность всех программ поддержки ЕС в секторе правосудия

Проект "Правосудие для всех" не является исключением", - сказал Посол Ауэр, Глава Делегации ЕС в Кыргызской Республике.

Г-жа Ашита Миттал, Региональный представитель УНП ООН в Центральной Азии, отметила: "УНП ООН будучи гарантом стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, направленных на продвижение и защиту прав человека, стремиться к партнерству с Правительством Кыргызской Республики, Европейским Союзом с целью оказания помощи Кыргызстану в реформировании системы уголовного правосудия с целью достижения ее эффективности, справедливости и гуманности для всего населения. Данный проект поддерживает усилия направленные на гуманизацию системы уголовного правосудия в Кыргызстане и наращивания потенциала страны для проведения реформ в соответствии с международными стандартами".

В рамках проекта будут затронуты две важные области реформ: пробация и управление данными в области уголовного правосудия. Таким образом, будет создана функциональная служба пробации, которая обеспечит реабилитацию клиентов пробации и будет содействовать отправлению правосудия с учетом гендерных вопросов и прав человека, в контексте автоматизации и цифровизации сектора правосудия.

Кроме того, проект направлен на укрепление институционального потенциала службы пробации посредствам совершенствования правовой базы, разработки и внедрения новой системы управления данными, а также инструментов и мер, которые позволят службы пробации реализовывать индивидуальные планы реабилитации, что приведет к повышению эффективности и результативности службы пробации.

Улучшая доступ к правосудию и укрепляя верховенство закона в Кыргызской Республике посредством совершенствования управления данными в системе пробации уголовного правосудия, проект способствует реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В частности, он способствует постепенному достижению Целей устойчивого развития: Цели 5 "Гендерное равенство", Цели 10 "Сокращение неравенства" и Цели 16 "Эффективные, подотчетные и инклюзивные институты".

Проект "JUST4ALL" cофинансируется Европейским Союзом и совместно финансируется и реализуется УНП ООН, являясь частью новой программы сотрудничества, подписанной между Правительством Кыргызской Республики и Европейским Союзом для создания справедливой и подотчетной системы правосудия для справедливой, подотчетной системы правосудия для всех людей в Кыргызстане.