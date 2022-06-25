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Узбекистанец пытался незаконно вывезти в Кыргызстан 1 миллион долларов

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Военнослужащие пограничных войск задержали на границе узбекистанца, который намеревался вывезти в Кыргызстан 1 миллион долларов, сообщают СМИ.

"22 июня при попытке пересечения границы был задержан житель Пахтаабадского района Андижанской области, у которого было два полиэтиленовых пакета. В них была обнаружена иностранная валюта – 1 миллион долларов", – говорится в сообщении Службы государственной безопасности Узбекистана.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведется следствие.

Напомним, что ранее узбекские силовики задержали членов трансграничной преступной группы, занимавшейся вывозом валюты. Они оборудовали на границе два туннеля.


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URL: https://www.vb.kg/419731
Теги:
валюта, граница, Узбекистан, Кыргызстан
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