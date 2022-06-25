Таджикистан будет экспортировать электроэнергию в Узбекистан и Казахстан

Узбекистан и Таджикистан начинают разработку договора по купле-продаже электроэнергии с Рогунской ГЭС. Об этом СМИ рассказал министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума в рамках второго Совещания министров энергетики государств-членов ШОС в Ташкенте.

"На сегодняшний день уже подписан меморандум о намерениях по развитию энергетических связей между энергосистемами Таджикистана и Узбекистана, где предусматривается экспорт вырабатываемой на Рогунской ГЭС электроэнергии в Узбекистан. Аналогичный документ находится на стадии подписания с Казахстаном", – отметил он.

По словам министра, детали еще будут доработаны, так как все зависит от хода строительства Рогунской ГЭС.

"В целом мы планируем экспортировать с этой станции 70 процентов производимых объемов, то есть около 10 миллиардов кВт/часов электроэнергии, в том числе в Узбекистан. Меморандум определил основные моменты и принципы работы, сейчас же мы начинаем разработку самого договора по купле-продаже электроэнергии, где будут согласованы все условия", – сказал он.