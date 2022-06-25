Садыр Жапаров: Легальные казино остановят подпольные игры

В очередном интервью агентству "Кабар" президент Садыр Жапаров ответил на ряд актуальных вопросов, остро стоящих на повестке дня.

Отвечая на вопрос о возобновлении деятельности казино в Кыргызстане, Садыр Жапаров отметил, что после введенного запрета в 2012 году казино в Кыргызстане ушло в подполье.

"Несмотря на то, что правоохранительные органы предпринимают самые жесткие меры по противодействию подпольным казино, они все равно продолжают свою работу. Несмотря на то, что их арестовывают, изымают технику, они функционируют. В этой связи государство должно взять ситуацию под контроль. Необходимо вывести теневые финансовые средства от их деятельности в пользу бюджета страны. Кроме того, государство должно защитить своих граждан от работы подпольных казино. Если мы сегодня в лице государства легализуем казино, то подпольные казино прекратят свою работу. Конечно, тем гражданам, которые играли там, некуда будет идти. А в законно открытые казино вход нашим гражданам будет запрещен. Это мы гарантируем", - сказал он.

Глава государства также добавил, что стоимость лицензии на деятельность казино будет весьма дорогой и в этой связи казино не станет рисковать лицензией, нарушая законы.

"Если казино будет впускать граждан Кыргызстана поиграть, то оно рискует потерять свою лицензию, которая будет стоить миллионы долларов. Ради 5-10 тыс. долларов казино не станет пренебрегать своей лицензией. Кроме того, в казино не ходят простые люди. Им даже это неинтересно. В казино будут приезжать зарубежные гости, у которых есть миллионы и миллиарды денег. Не нужно жалеть их деньги. В бюджет будут поступать миллиарды сомов в виде налогов. Давайте лучше на эти деньги мы будем ремонтировать сельские дороги, выплачивать внешний долг и тем самым улучшать жизнь народа. Также за счет средств, которые будут поступать от казино, мы будем поднимать заработную плату до высокого уровня оставшимся министерствам. Мы должны довести уровень заработной платы государственным служащим до того, чтобы они смогли легко обеспечивать свои семьи. Так мы сможем победить коррупцию", - подчеркнул Жапаров.

Президент также добавил, что в этом году необходимо заплатить 23 млрд сомов, а в будущем 25 млрд сомов на обслуживание внешнего долга.