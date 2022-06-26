Погода
$ 80.55 - 81.55
€ 84.80 - 85.80

Генсекретарь АДС Нурипа Муканова ответила на критику Тилека Усупова

349  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Генеральный секретарь АДС Нурипа Муканова прокомментировала критику главы ОФ ""Тилекмат Аке" Тилека Усупова в адрес ее организации. Свое мнение по этому поводу она написала на своей странице в соцсети.

"Что касается ожиданий общественности, а точнее организаций гражданского общества. Первое ожидание: всем желающим войти в состав АДС и получить удостоверения, чтобы самостоятельно "бороться с коррупцией" как они считают "правильно бороться". Что случилось в реальности? Чтобы войти в состав Совета АДС совместно с гражданским сектором на встрече 8 августа 2021 года были выработаны 4 критерия:

1. Организация должна быть зарегистрирована в органах юстиции;

2. В уставе организации должна быть указана деятельность по противодействию коррупции.

3. Организация должна иметь опыт работы в сфере противодействия коррупции минимум один год.

4. Организация должна представить достигнутые результаты в сфере противодействия коррупции.

Для тех организаций, которые соответствовали 4-м критериям, добавлялся еще один критерий , а именно, руководитель (или представитель), предлагаемый представлять организацию в Совете АДС не должен иметь судимость.

Если сравнить с критериями для бизнеса, то для бизнеса были установлены 8 критериев. Для образовательных и научных учреждений были установлены другие критерии, такие как академическая честность, рейтинг ВУЗа, достигнутые результаты учреждения.

Подали свои документы 28 организаций гражданского сектора, из которых всего 5 организаций соответствовали критериям. Из 5 организаций, которые изначально были включены в состав Совета АДС один представитель в марте 2022года был выведен из состава, потому что скрыл факт наличия судимости. Второй представитель был выведен из состава, потому что превысил свои полномочия как члена Совета АДС. Превышение полномочий выражалось в том, что организация массово продавала удостоверения простым гражданам, вписав в удостоверение "В составе АДС". Что делали граждане, которые купили эти удостоверения? Начались самовольные проверки органов МСУ, госорганов, госпредприятий, даже школ. В судах представляли свои удостоверения, что расценивается давлением на судью (или судебный орган). Одним словом, началось сплошное Робин Гудство.

Я хочу спросить у главы ОФ "Тилекмат Аке Марата Усупова, что он имеет ввиду, когда говорит, что "общественность совместно с правоохранительными органами могли бы бороться с коррупцией?" И второй вопрос, что мешает организации выполнять и достигать свои Уставные цели организации?

В государственной антикоррупционной стратегии на 2022-2024гг указывается ключевая роль гражданского общества по оценке деятельности госорганов по исполнению государственной антикоррупционной политики, по измерению уровня доверия к госорганам, в том числе и к судебной системе и правоохранительным органам по обеспечению неотвратимости наказания за коррупцию. Во всех мероприятиях СПД есть обязательное участие организаций гражданского сектора, в том числе и по внедрению стандарта ISO370001 против взяточничества в самой организации. В стратегии впервые поставлен вопрос о финансирование общественных организаций, которые вносят свой вклад в противодействие коррупции

Уважаемые представители общественной организации! Если вы хотите создавать еще больше коррупции под вывеской борьбы с коррупцией, просьба подумать о будущем ваших детей, о будущем нашей страны!!! Ожидания должны исходить из реальных возможностей, в том числе возможностей и потенциала самих общественных организаций.

АДС при Президенте Кыргызской Республики открыт и готов к сотрудничеству со всеми общественными организациями, которые имеют чистые помыслы и реально готовы инвестировать свое время, свой потенциал, свои знания и умения ради служения Отечеству и кыргызского народа", - написала Муканова..


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419755
Теги:
коррупция, Кыргызстан, активисты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  