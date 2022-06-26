Генсекретарь АДС Нурипа Муканова ответила на критику Тилека Усупова

Генеральный секретарь АДС Нурипа Муканова прокомментировала критику главы ОФ ""Тилекмат Аке" Тилека Усупова в адрес ее организации. Свое мнение по этому поводу она написала на своей странице в соцсети.

"Что касается ожиданий общественности, а точнее организаций гражданского общества. Первое ожидание: всем желающим войти в состав АДС и получить удостоверения, чтобы самостоятельно "бороться с коррупцией" как они считают "правильно бороться". Что случилось в реальности? Чтобы войти в состав Совета АДС совместно с гражданским сектором на встрече 8 августа 2021 года были выработаны 4 критерия:

1. Организация должна быть зарегистрирована в органах юстиции;

2. В уставе организации должна быть указана деятельность по противодействию коррупции.

3. Организация должна иметь опыт работы в сфере противодействия коррупции минимум один год.

4. Организация должна представить достигнутые результаты в сфере противодействия коррупции.

Для тех организаций, которые соответствовали 4-м критериям, добавлялся еще один критерий , а именно, руководитель (или представитель), предлагаемый представлять организацию в Совете АДС не должен иметь судимость.

Если сравнить с критериями для бизнеса, то для бизнеса были установлены 8 критериев. Для образовательных и научных учреждений были установлены другие критерии, такие как академическая честность, рейтинг ВУЗа, достигнутые результаты учреждения.

Подали свои документы 28 организаций гражданского сектора, из которых всего 5 организаций соответствовали критериям. Из 5 организаций, которые изначально были включены в состав Совета АДС один представитель в марте 2022года был выведен из состава, потому что скрыл факт наличия судимости. Второй представитель был выведен из состава, потому что превысил свои полномочия как члена Совета АДС. Превышение полномочий выражалось в том, что организация массово продавала удостоверения простым гражданам, вписав в удостоверение "В составе АДС". Что делали граждане, которые купили эти удостоверения? Начались самовольные проверки органов МСУ, госорганов, госпредприятий, даже школ. В судах представляли свои удостоверения, что расценивается давлением на судью (или судебный орган). Одним словом, началось сплошное Робин Гудство.

Я хочу спросить у главы ОФ "Тилекмат Аке Марата Усупова, что он имеет ввиду, когда говорит, что "общественность совместно с правоохранительными органами могли бы бороться с коррупцией?" И второй вопрос, что мешает организации выполнять и достигать свои Уставные цели организации?

В государственной антикоррупционной стратегии на 2022-2024гг указывается ключевая роль гражданского общества по оценке деятельности госорганов по исполнению государственной антикоррупционной политики, по измерению уровня доверия к госорганам, в том числе и к судебной системе и правоохранительным органам по обеспечению неотвратимости наказания за коррупцию. Во всех мероприятиях СПД есть обязательное участие организаций гражданского сектора, в том числе и по внедрению стандарта ISO370001 против взяточничества в самой организации. В стратегии впервые поставлен вопрос о финансирование общественных организаций, которые вносят свой вклад в противодействие коррупции

Уважаемые представители общественной организации! Если вы хотите создавать еще больше коррупции под вывеской борьбы с коррупцией, просьба подумать о будущем ваших детей, о будущем нашей страны!!! Ожидания должны исходить из реальных возможностей, в том числе возможностей и потенциала самих общественных организаций.

АДС при Президенте Кыргызской Республики открыт и готов к сотрудничеству со всеми общественными организациями, которые имеют чистые помыслы и реально готовы инвестировать свое время, свой потенциал, свои знания и умения ради служения Отечеству и кыргызского народа", - написала Муканова..