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Переход линии Дюранда стал проблемой для афганских путещественников

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В связи со спором о границе по линии Дюранда между Афганистаном и Пакистаном афганские путешественники жалуются на трудности, возникающие на переходах Спин-Болдак и Чаман. Это стало особенно актуальным после того, как Пакистан установил ограждение по этой линии.

Бисмиллах, проживающий в Газни, сказал, что он дважды пытался пересечь границу с Пакистаном, но ему не разрешили, сообщает TOLOnews.

"Нас не пустили, сказали, что для прохода через КПП мы должны иметь паспорт или больничную визу", - сказал Бисмиллах, житель Газни.

Люди, живущие рядом с линией Дюранда, особенно в районе Кила Абдулла и Чаман, могут пересечь границу по кандагарским или пакистанским удостоверениям личности, в то время как другие афганцы с легальными документами должны ждать несколько дней.

По данным TOLOnews, иногда даже те жители Кандагара, у которых есть удостоверения личности и законные документы, не могут пересечь границу.

"Вчера я три раза ходил к переправе, нас отправляли обратно, с нами были женщины, они плохо обращались с нами и с женщинами. Они выбросили наши удостоверения личности", - рассказал TOLOnews Абдул Рахман Шах, житель Урузгана.

Местные чиновники в Кандагаре заявили, что они пытаются решить эту проблему путем диалога с пакистанскими чиновниками, однако никаких выводов из переговоров сделано не было.

В Пакистане большинство проблем, порождающих трансграничные угрозы в афгано-пакистанском регионе, создаются изнутри в результате несовершенной государственной политики, характеризующейся неудачами в создании справедливого существования для ее этнически разделенного населения, живущего по обе стороны границы, что нарушает их сельскохозяйственные угодья, традиционную приграничную торговлю и перемещение рабочей силы.

Этническое самосознание пуштунов и белуджей в Кибер-Пахтунхва и Белуджистане, по сути, является следствием этого чувства отчуждения и лишений. Как следствие, в приграничных районах происходят племенные мятежи, этническая и межконфессиональная борьба и сепаратистские движения белуджей и пуштунов.

Утверждение Пакистана, что их граница с Афганистаном страдает от трансграничного перемещения террористических групп, инфильтрации, нелегальной иммиграции, контрабанды и наркоторговли, в определенной степени может быть обоснованным.

До 1 мая 2022 года на границе по линии Дюранда произошло около 40 столкновений, большинство из которых связано с пограничным спором. Более 40 человек погибли в результате ракетного обстрела с вертолетов ВВС Пакистана (PAF) в Кунаре, Хосте, Пактике и других приграничных провинциях 16 апреля 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/419765
Теги:
Афганистан, граница, Пакистан, приграничные конфликты, политика
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