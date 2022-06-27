Погода
$ 80.31 - 81.31
€ 84.80 - 85.80

Обнаружен приводящий к глухоте ген

297  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Исследовательская группа из отделения генетики человека имени Джона Макдональда и Института геномики человека имени Джона Хассмана при Медицинской школе Миллера Университета Майами обнаружили, что переданные от родителей мутации в гене MINAR2 приводят к глухоте. По мнению ученых, прогрессирующий характер заболевания потенциально позволит разработать методы терапии для возвращения слуха у некоторых больных. Результаты работы опубликованы в журнале PNAS.

Специалисты изучили четыре семьи, в которых наблюдались нарушения в гене MINAR2. Вариации этого гена влияют на формирование волосковых клеток внутреннего уха, которые имеют ключевое значение для слуха. Именно эти клетки ответственны за преобразования звука в электрические импульсы, которые затем следуют в мозг. При рождении глухих детей у них изначально отсутствуют волосковые клетки или имеются, но в совсем небольшом количестве. Поэтому терапия оказывается неэффективной. Однако в случае с мутацией гена MINAR2, дисфункций волосковых клеток проявляется только в определенном возрасте, что позволит в будущем излечить пациентов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419768
Теги:
наука, медицина, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  