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В США впервые за 30 лет ужесточили контроль над огнестрельным оружием

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- Асия Канаева
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Президент США Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране, одобренный ранее Конгрессом. Закон был принят после участившихся случаев массовой стрельбы. Об этом сообщает CBS News.

Закон запрещает приобретать огнестрельное оружие как минимум в течение пяти лет лицам, которые ранее были осуждены за преступления, связанные с бытовым насилием.

Также ужесточилась проверка биографии покупателей в возрасте до 21 года, а покупка и контрабанда оружия с участием подставных лиц теперь считается федеральным преступлением. Кроме того, обязательной будет регистрация продавцов оружия в федеральном реестре.

Закон предполагает выделение грантов на 750 миллионов долларов, чтобы помочь властям штатов лишать доступа к стрелковому оружию лиц, которые представляют угрозу для себя и окружающих. Также предполагается финансирование лечения психических расстройств.

"Хотя этот закон не предусматривает всего, что я хотел, он включает в себя меры для спасения жизней, к чему я давно призывал", - заявил Джо Байден.

Закон называют самым важным за 30 лет в сфере контроля над оборотом оружия в США.


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URL: https://www.vb.kg/419771
Теги:
закон, оружие, США, в мире
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