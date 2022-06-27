Начался рабочий визит Замирбека Базарбекова в Ошскую область

Сегодня, 27 июня, председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков прибыл в Ошскую область для ознакомления с деятельностью и условиями проживания ротированных судей местных судов.

Рабочий визит начался с посещения Ошского городского суда. В Ошский городской суд было переведено 23 судьи из города Бишкека, Чуйской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Нарынской областей.

Замирбек Базарбеков был ознакомлен с состоянием служебных кабинетов судей и работников, архива, программой аудио- и видеозаписи судебного заседания и функционированием автоматизированной информационной системы "Суд".

Затем состоялась встреча с работниками Ошского городского суда, где был озвучен ряд насущных проблем: перенос архивных материалов на электронные носители, необходимость проведения ремонта в некоторых помещениях, низкая заработная плата работников местных судов.

В ходе встречи Замирбек Базарбеков отметил, что на протяжении долгих лет говорилось о необходимости реформирования судебной системы, и сегодня пришло время перейти от слов к делу, и первые три шага реформы уже начаты.

"Первым шагом стало повышение заработной платы судей при поддержке президента Садыра Жапарова на 100 процентов. Оплата труда работников аппаратов судов будет повышена с августа этого года. Следующим шагом является то, что в соответствии с указам главы государства судьи местных судов были переведены. Ротация коснулась 312 судей.

И третий шаг – перейти от количества к качеству. В частности, каждый судья должен внимательно рассматривать дела, обеспечивать своевременное, законное и справедливое вынесение решения. Я требую от всех вас неукоснительного соблюдения требований закона и быть добросовестными", - сказал председатель Верховного суда.

В рамках рабочего визита Замирбек Базарбеков сегодня посетит административный суд Ошской области, Кара-Суйский и Алайский районные суды и проведет встречи с переведенными судьями.