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Netflix, Disney, Sony будут покрывать расходы сотрудниц на поездки на аборт

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- Асия Канаева
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Netflix, Disney, Sony и несколько других компаний намерены покрывать расходы сотрудниц на поездки для проведения абортов, если в их штате данная процедура запрещена. Об этом сообщает Variety.

Верховный суд США 24 июня отменил постановление по делу "Роу против Уэйда" 1973 года, защищающее право на аборт в стране. В ответ на это решение ряд компаний объявили о готовности оплачивать расходы своих сотрудниц на поездки для проведения абортов. Об этом уже заявили Disney, Netflix, Paramount, Comcast, Warner Bros. Discovery, Sony, Tesla, Meta и другие компании.

Постановление по делу "Роу против Уэйда" предоставляло женщинам право на аборт в случае, если срок беременности не превышает 28 недель. Теперь же каждый штат может самостоятельно определять законодательство в этой сфере. В штатах, где у власти находятся республиканцы, ранее уже не раз пытались запретить аборты.

Disney обратилась к сотрудникам с заявлением, что они признают влияние решения суда, но "по-прежнему будут обеспечивать полный доступ к качественному и доступному медицинскому обслуживанию" для всех сотрудников Disney и их семей, включая планирование семьи и репродуктивный уход, независимо от того, где они проживают. Если в регионе, где живут сотрудницы, аборты запрещены, они получат компенсацию за поездку туда, где смогут получить помощь. Один из главных тематических парков развлечений Disney расположен в Орландо в штате Флорида. После решения Верховного суда власти Флориды уже ввели меры по ограничению на аборты.

С подобным заявлением также обратилась компания Netflix. Сотрудникам стриминговой платформы и их семьям пообещали компенсировать до 10 тысяч долларов на поездки для лечения рака, проведения трансплантации, операций по смене пола и абортов.

Warner Bros. Discovery расширила страховку, добавив в нее расходы на аборты и репродуктивное здоровье в других штатах.

"Нашим приоритетом является благополучие, здоровье и безопасность сотрудников", - говорится в письме директора по персоналу Адриа Альперт Ромм.

В 13 штатах уже приняты законы, запрещающие аборты. Еще в шести штатах действуют почти полные запреты или запреты на аборт после шестой недели беременности (к этому моменту большинство женщин даже не знают о зачатии). В еще нескольких штатах власти будут выбирать между принятыми еще до 1973 года полными запретами на аборты и новыми законами, ограничивающими период, в которой можно сделать аборт.


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URL: https://www.vb.kg/419776
Теги:
закон, США, аборт, женщины, в мире
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