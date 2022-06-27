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Мэрия столицы напоминает о рациональном использовании питьевой воды

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- Айжан Мамбеталиева
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Согласно данным Кыргызгидрометцентра, в Кыргызстане наступила аномальная жара.

В связи с этим производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" просит горожан рационально расходовать питьевую воду, так как сегодня это стало весьма острой проблемой и может стать причиной беспрецедентного ее расхода.

Но проблему можно сгладить, если выполнять правила водопользования в летний сезон. Горожан просят осуществлять полив в периоды с 12 часов ночи и до 5 часов утра.

В мэрии напоминают, перед тем как включить кран для полива, 7 раз подумайте о других, которые могут лишиться воды для питья.


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URL: https://www.vb.kg/419777
Теги:
вода, Бишкек, полив, мэрия
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