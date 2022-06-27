Мэрия столицы напоминает о рациональном использовании питьевой воды

Согласно данным Кыргызгидрометцентра, в Кыргызстане наступила аномальная жара.

В связи с этим производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" просит горожан рационально расходовать питьевую воду, так как сегодня это стало весьма острой проблемой и может стать причиной беспрецедентного ее расхода.

Но проблему можно сгладить, если выполнять правила водопользования в летний сезон. Горожан просят осуществлять полив в периоды с 12 часов ночи и до 5 часов утра.

В мэрии напоминают, перед тем как включить кран для полива, 7 раз подумайте о других, которые могут лишиться воды для питья.